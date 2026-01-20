फेरीवाले, पथविक्रेत्यांचे बायोमेट्रिक सर्वेक्षण करा
फेरीवाले, पथविक्रेत्यांचे बायोमेट्रिक सर्वेक्षण करा
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पनवेल महापालिका आयुक्तांना निवेदन
कामोठे, ता. २० (बातमीदार) : पनवेल महापालिका क्षेत्रातील फेरीवाले व पथविक्रेते अनेक वर्षांपासून पुनर्वसनाच्या प्रतीक्षेत असून, त्यांच्या समस्यांकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे कामोठे शहराध्यक्ष अजिनाथ सावंत यांनी पुढाकार घेतला आहे. फेरीवाले व पथविक्रेत्यांचे सर्वेक्षण बायोमेट्रिक पद्धतीने करण्यात यावे, अशी मागणी त्यांनी महापालिका आयुक्त मंगेश चितळे यांच्याकडे लेखी निवेदनाद्वारे केली आहे.
केंद्र सरकार पुरस्कृत राष्ट्रीय नागरी उपजीविका अभियान अंतर्गत पनवेल महापालिका हद्दीतील एकूण ७,८५८ फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण पूर्ण करण्यात आले होते. त्यापैकी आवश्यक कागदपत्रे सादर केलेल्या ३,१५४ फेरीवाल्यांना विक्री प्रमाणपत्र व ओळखपत्रांचे वाटप करण्यात आले आहे. महापालिकेचे धोरण प्रभागनिहाय ‘रोज बाजार’ उभारून त्या ठिकाणी फेरीवाल्यांचे पुनर्वसन करण्याचे असले तरी प्रत्यक्षात अनेक फेरीवाले आजही प्रतीक्षेत आहेत. सुमारे सहा वर्षांपूर्वी करण्यात आलेल्या फेरीवाला सर्वेक्षणाची मुदत २०२४ मध्ये संपुष्टात आली आहे. राष्ट्रीय फेरीवाला धोरणानुसार दर पाच वर्षांनी नव्याने सर्वेक्षण करणे बंधनकारक आहे. नोव्हेंबर २०१९ नंतर जवळपास सहा वर्षे उलटली असून, या कालावधीत शहरात फेरीवाल्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. मागील सर्वेक्षणात अनेक वर्षांपासून व्यवसाय करणाऱ्या फेरीवाल्यांचा समावेश झालेला नाही, काहींचे अर्ज स्वीकारले गेले नाहीत, तर व्यवसायाशी संबंध नसलेल्या काही व्यक्तींचे अर्ज विशिष्ट कारणांमुळे मंजूर झाल्याचा आरोपही सावंत यांनी निवेदनात केला आहे. नव्या बायोमेट्रिक सर्वेक्षणामुळे प्रतीक्षा यादीतील तसेच मागील वेळी पुरावे सादर न करू शकलेल्या फेरीवाल्यांना न्याय मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.