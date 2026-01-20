डॉ. प्रमोद नांदगावकर ‘सारथी पुरस्कार २०२५’ने सन्मानित
टिटवाळा, ता. २० (वार्ताहर) : टिटवाळ्यातील सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. प्रमोद नांदगावकर यांना रेड स्वस्तिक सोसायटीचा प्रतिष्ठित ‘सारथी पुरस्कार २०२५’ प्रदान करण्यात आला आहे. राजमाता जिजाऊ व स्वामी विवेकानंद जयंतीचे औचित्य साधत नुकताच नाशिक येथे पार पडलेल्या सोहळ्यात हा सन्मान प्रदान करण्यात आला.
दरवर्षी संस्थेच्या माध्यमातून सामाजिक व आरोग्य क्षेत्रात उल्लेखनीय योगदान देणाऱ्या व्यक्ती व संस्थांना विविध पुरस्कारांनी सन्मानित करण्यात येते. त्यामध्ये संस्थेचा सर्वोच्च मानला जाणारा ‘सारथी पुरस्कार’ हा निरपेक्ष व निस्वार्थ सेवेसाठी दिला जातो. यंदा हा पुरस्कार डॉ. प्रमोद नांदगावकर यांना देण्यात आला आहे. या सोहळ्यात माजी पोलिस महासंचालक डॉ. भूषणकुमार उपाध्याय, आंतरराष्ट्रीय बॉडी बिल्डर व वेट लिफ्टर स्नेहा कोकणे पाटील, संस्थेचे अध्यक्ष सुरेश कोते आणि डॉ. टी. एस. भाल यांच्या हस्ते हा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. रेड स्वस्तिक सोसायटीचे संस्थापक व व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. टी. एस. भाल यांच्या मार्गदर्शनाखाली कार्यक्रम यशस्वीरित्या पार पडला.
डॉ. प्रमोद नांदगावकर यांनी मुंबई, ठाणे, टिटवाळा, कल्याण व परिसरात विशेषतः तळागाळातील, आदिवासी व दुर्गम भागातील नागरिकांसाठी आरोग्य व सामाजिक क्षेत्रात सातत्याने काम केले आहे. त्यांना कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेचा स्वच्छता दूत सन्मानही मिळाला आहे. सामाजिक कार्यातील उल्लेखनीय योगदानाबद्दल त्यांना मानद डॉक्टरेट प्राप्त झाली असून आजवर २५ पेक्षा अधिक आंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय व राज्यस्तरीय पुरस्कारांनी त्यांचा गौरव करण्यात आला आहे.
