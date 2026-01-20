तळोजा मध्यवर्ती कारागृह परिसरात बिबट्याचा वावर
अधिकारी-कर्मचाऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण
खारघर, ता. २० (बातमीदार) : खारघर डोंगर परिसरात बिबट्याचा वावर यापूर्वी अनेक वेळा नागरिकांच्या निदर्शनास आला आहे. मात्र, आता थेट तळोजा मध्यवर्ती कारागृह परिसरात बिबट्या दिसून आल्याने कारागृहातील अधिकारी व कर्मचारीवर्गात भीतीचे वातावरण पसरले आहे. विशेषतः रात्रपाळीतील कर्मचारी दहशतीखाली आपले कर्तव्य बजावत असल्याची माहिती समोर येत आहे.
खारघर डोंगर परिसरात बिबट्या तसेच वाघ दिसल्याच्या घटना यापूर्वी आदिवासी पाड्यातील रहिवाशांसह नागरिकांकडून सांगण्यात येत आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर तळोजा मध्यवर्ती कारागृहाच्या मागील बाजूस असलेल्या डोंगर परिसरातून बिबट्याने कारागृह वसाहतीत प्रवेश केल्याचे रविवारी (ता. ११) आढळून आले. या घटनेनंतर सुरक्षा व्यवस्थेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. कारागृहाच्या मागील बाजूस अधीक्षकांचा शासकीय बंगला असून, तेथे अधीक्षक कुटुंबासह वास्तव्यास आहेत. या बंगल्याच्या सुरक्षेसाठी दिवसरात्र कर्मचारी तैनात असतात. मात्र, हा परिसर डोंगराच्या पायथ्याशी असून, आजूबाजूला दाट जंगलसदृश झाडी आहे. तसेच अधिकारी-कर्मचारी वसाहतीतील इमारती राहण्यास धोकादायक ठरल्याने त्या रिक्त आहेत. त्यामुळे या भागात मानवी वर्दळ अत्यंत कमी आहे.
या निर्जन परिस्थितीचा फायदा घेत अजगर, घोणस, मण्यार, नाग यांसारखे विषारी साप तसेच रानडुक्कर, तरस आणि बिबट्या यांचा मुक्त वावर असल्याचे वारंवार दिसून येत आहे.
पिंजरे लावण्यासह गस्तीची मागणी
बिबट्याच्या उपस्थितीमुळे रात्रीच्या वेळी ड्युटीवर ये-जा करणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या जीवितास धोका निर्माण झाला आहे. अधीक्षक बंगला वगळता परिसरात कोणीही निवासी नसल्याने तेथे वास्तव्यास असलेल्या अधीक्षक व त्यांच्या कुटुंबीयांच्या सुरक्षेचाही गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे तातडीने वन विभागाने दखल घेऊन पिंजरे लावणे, गस्त वाढवणे आणि आवश्यक सुरक्षा उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी कारागृह अधिकारी व कर्मचाऱ्यांकडून करण्यात येत आहे.
