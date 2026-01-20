कल्याण पूर्व सेंट ज्यूड्स शाळेच्या स्नेहसंमेलन शुल्कावरून पालकांचा संताप
कल्याण पूर्वेत स्नेहसंमेलन शुल्कावरून पालक संतापले
खासगी शाळेचा प्रताप ः शिवसेनेची मध्यस्थी
कल्याण, ता. २० (बातमीदार) : कल्याण पूर्वेकडील खासगी शाळेने वार्षिक स्नेहसंमेलनासाठी प्रती विद्यार्थी ९०० रुपयांचे सक्तीचे शुल्क आकारण्यात आले होते. यामुळे पालकांमध्ये प्रचंड संताप निर्माण झाला होता. शाळा प्रशासनाने या शुल्काबाबत स्पष्टीकरण न देता सक्ती कायम ठेवल्याने सोमवारी (ता.१९) पालक आणि प्रशासनात जोरदार वादावादी झाली. यानंतर शिवसेना संपर्कप्रमुख महेश गायकवाड यांनी तात्काळ हस्तक्षेप करून शाळा व्यवस्थापनाला धारेवर धरले.
एका खासगी शाळेने स्नेहसंमेलनासाठी प्रती विद्यार्थी ९०० रुपये गोळा करण्याचे आवाहन केले होते. मात्र, या रकमेचे कारण न सांगता फी सक्तीची करण्यात आली होती. संतापलेल्या पालकांनी शाळा व्यवस्थापनाकडे जाब विचारला असता प्रशासनाने उत्तर न देता शुल्क वसुली करण्यास सुरुवात केली. यामुळे सोमवारी (ता.१९) शाळेत पालक आणि प्रशासन यांच्यात वादावादी झाली. या प्रकाराची दखल घेत महेश गायकवाड यांनी तातडीने शाळेला भेट देऊन व्यवस्थापनाशी चर्चा केली. गायकवाड यांच्या हस्तक्षेपानंतर शाळा व्यवस्थापकाने नरम भूमिका घेतली असून आता प्रती विद्यार्थी ९०० ऐवजी केवळ ५०० रुपये शुल्क आकारले जाईल आणि हे शुल्क ऐच्छिक करण्यात आले आहे.
शाळा व्यवस्थापनाने यापुढे पारदर्शक धोरण अवलंबावे
यासंदर्भात बोलताना पालक संघटनेच्या प्रतिनिधींनी संताप व्यक्त केला. शाळा प्रशासन पालक संघटनेची कधीही बैठक घेत नाही आणि सर्व निर्णय एकतर्फी घेत असल्याचे त्यांनी सांगितले. यामुळे पालकांमध्ये असंतोष वाढत असल्याचे ते म्हणाले. शाळा व्यवस्थापनाने यापुढे पारदर्शक धोरण अवलंबावे, अशी मागणी पालकांनी केली आहे. याबाबत शाळा व्यवस्थापनाशी प्रत्यक्ष संपर्क साधला असता कोणताही संपर्क होऊ शकला नाही. शाळेत व्यवस्थापक उपलब्ध नसल्याचे सुरक्षा रक्षकाकडून सांगण्यात आले. तसेच दूरध्वनीद्वारे प्रतिक्रिया विचारली असता बोलणे टाळले.
