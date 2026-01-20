इंडोअर गेम हॉलमधील ब्रास पंचधातूच्या वस्तूंची चोरी उघड
पेण पोलिसांची यशस्वी कामगिरी; दोघांना अटक, माल हस्तगत
पेण, ता. २० (वार्ताहर) : पेण नगरपरिषद परिसरातील इंडोअर गेम हॉलमध्ये सुरू असलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या अश्वारूढ पुतळ्याच्या कामासाठी ठेवण्यात आलेल्या ब्रास पंचधातूच्या मौल्यवान वस्तूंच्या चोरीप्रकरणी पेण पोलिसांनी उल्लेखनीय कामगिरी करत दोन आरोपींना अटक केली आहे. या चोरीचा एकूण मुद्देमाल सुमारे १ लाख २१ हजार ९०० रुपये किमतीचा असून पोलिसांनी तो यशस्वीरीत्या हस्तगत केला आहे.
या प्रकरणी विलास चव्हाण (वय २१) आणि राम विजय गवळी उर्फ रामा रेड्डी (वय ३७) दोघेही पेण येथील आयटीआय कॉलेजच्या बाजूच्या झोपडपट्टीतील रहिवासी असून त्यांना अटक करण्यात आली आहे. या दोघांसह त्यांच्या एका साथीदारानेही या तसेच यापूर्वी झालेल्या चोरीत सहभाग असल्याची कबुली दिली आहे. शहरात उभारण्यात येणाऱ्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या अश्वारूढ पुतळ्याचे काम सध्या नगरपालिकेच्या इंडोअर गेम हॉलमध्ये सुरू आहे. या पुतळ्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या ब्रास पंचधातूच्या वस्तू १४ जानेवारीच्या मध्यरात्री ते १५ जानेवारीच्या पहाटेच्या सुमारास अज्ञात चोरट्यांनी चोरून नेल्या. गोडाऊनमधील उघड्या खिडकीतून आत प्रवेश करून ही चोरी करण्यात आली होती. याप्रकरणी चिंचपाडा येथील फिर्यादीने पेण पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली होती. या गुन्ह्याचा तपास डीवायएसपी जालिंदर नालकुल आणि पोलिस निरीक्षक संदीप बागुल यांच्या मार्गदर्शनाखाली गुन्हे प्रकटीकरण कक्षाने हाती घेतला. परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेज आणि गुप्त बातमीदारांच्या माहितीच्या आधारे संशयितांना ताब्यात घेण्यात आले. चौकशीदरम्यान आरोपींनी गुन्ह्याची कबुली दिल्यानंतर चोरीचा माल जप्त करण्यात आला. ही कारवाई पोलिस अधीक्षक आंचल दलाल, अपर पोलिस अधीक्षक अभिजीत शिवथरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आली. या यशस्वी तपासात गुन्हे प्रकटीकरण कक्षातील पोलिस निरीक्षक निलेश राजपूत, पोलिस उपनिरीक्षक सुनील चव्हाण, राजेश पाटील, प्रकाश कोकरे, अजिंक्य म्हात्रे, सचिन, सुशांत भोईर, अमोल म्हात्रे, गोविंद तलवारे आणि संदीप शिंगाडे यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. पेण पोलिसांच्या या कामगिरीमुळे नागरिकांमध्ये समाधान व्यक्त होत आहे.
