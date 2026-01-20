जव्हारचा परिक्षित शरीरसौष्ठवात चमकला
जव्हारचा परिक्षित शरीरसौष्ठवात चमकला
एकाच महिन्यात पटकावली तीन पदके
जव्हार, ता. २० (बातमीदार) : जव्हारचा सुपुत्र परिक्षित अक्रेकर याने राज्यस्तरीय शरीरसौष्ठव स्पर्धांमध्ये पदकांचा पाऊस पाडला आहे. या युवा खेळाडूच्या कामगिरीमुळे पालघरच्या क्रीडा वर्तुळातून त्याच्यावर अभिनंदनाचा वर्षाव होत आहे.
जव्हार तालुक्याचे नाव राज्य स्तरावर उज्ज्वल करताना परिक्षितने मुंबईत झालेल्या तीन प्रतिष्ठित शरीरसौष्ठव स्पर्धांमध्ये घवघवीत यश संपादन केले आहे. दि. १० डिसेंबर २०२५ रोजी ‘मुंबई श्री २०२५ (मेन फिजिक)’ स्पर्धेत द्वितीय क्रमांक (रौप्यपदक), तर दि. २१ डिसेंबर २०२५ रोजी ‘मुंबई २०२५ बॉडी बिल्डिंग’ स्पर्धेत प्रथम क्रमांक मिळवून सुवर्णपदकावर मोहर उमटवली. तसेच दि. २७ डिसेंबर २०२५ रोजी ‘भायखळा नवयुग श्री २०२५’ स्पर्धेत पुन्हा एकदा द्वितीय क्रमांक पटकावत आपली सातत्यपूर्ण कामगिरी सिद्ध केली. एकाच महिन्यात तीन मोठी पदके जिंकून परिक्षितने जव्हारच्या क्रीडा वैभवात भर घातली आहे. दुर्गम भाग असलेल्या जव्हारमधील तरुणाने शरीरसौष्ठवात मिळवलेले यश जव्हार तालुक्यासह पालघर जिल्हा क्रीडा क्षेत्रात ‘पॉवरहाउस’ ठरत असल्याचे चित्र आहे, शिवाय या खेळाडूच्या यशामुळे ग्रामीण आणि शहरी भागातील आगामी खेळाडूंना मोठी प्रेरणा मिळाली आहे.
