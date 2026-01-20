पद्मदुर्ग किल्ल्यात शौर्यगाथा संमेलन
पद्मदुर्ग किल्ल्यात शौर्यगाथा संमेलन
शेकडो शिवभक्तांची उपस्थिती
मुरूड, ता. २० (बातमीदार) : पद्मदुर्ग किल्ल्याच्या निर्मितीला ३५० वर्षे पूर्ण झाल्याच्या औचित्याने शिवप्रेमी मंचतर्फे पद्मदुर्ग शौर्यगाथा ऐतिहासिक संमेलनाचे आयोजन करण्यात आले. मुरूड किनाऱ्यापासून तीन किलोमीटर अंतरावर असलेल्या या सागरी किल्ल्यावर मोठ्या संख्येने शिवप्रेमींनी उपस्थिती दर्शवली.
कार्यक्रमात इतिहास अभ्यासक आप्पासाहेब परब, सरसेनापती हंबीरराव मोहिते यांचे वंशज विक्रमसिंह मोहिते, लायजी सरपाटील यांचे वंशज नीलेश सरपाटील, सुधीर थोरात, प्रवेश पालशेतकर आदी मान्यवर सहभागी झाले. देवी कोटेश्वरीच्या पूजेसह कार्यक्रमाची सुरुवात झाली. भगवा झेंडा व फुलांनी किल्ला सजवल्याने पद्मदुर्ग भगवामय झाला होता.
शालेय विद्यार्थ्यांसाठी चित्रकला स्पर्धा घेण्यात आली. चित्रकार महेंद्र पाटील यांनी पाण्यात साकारलेली शिवरांगोळी आकर्षण ठरली. सुजाण ट्रेकर व सुरक्षित भटकंतीवर मार्गदर्शन तसेच दुर्गसंवर्धनात योगदान देणाऱ्यांचा सत्कार करण्यात आला. अखेर महाराष्ट्र गीताने सांगता झाली.
रोजगारनिर्मितीची शक्यता
इतिहास अभ्यासक अनिकेत पाटील यांनी पद्मदुर्गाच्या ऐतिहासिक वास्तूंची अप्रकाशित माहिती विद्यार्थ्यांना सांगत या किल्ल्याच्या अभ्यासातून स्थानिक पातळीवर रोजगारनिर्मितीची शक्यता अधोरेखित केली. पद्मदुर्गाचे महत्त्व पर्यटक व सामान्य नागरिकांपर्यंत पोहोचावे, यासाठी मार्गदर्शक प्रशिक्षण शिबिर आयोजित करून दुर्गाभोवती पर्यटन क्षेत्र वाढवण्याची संधी निर्माण होऊ शकते, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.
