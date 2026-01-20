जीवनदान महाकुंभअंतर्गत रक्तदान शिबिर
अंबरनाथ, ता. १९ (वार्ताहर) : जगद्गुरू श्रीमद् रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्यजी महाराज यांच्या प्रेरणेने समाजातील गरजू रुग्णांना जीवनदान मिळावे, या उद्देशाने ‘जीवनदान महाकुंभ २०२६’ हा सामाजिक उपक्रम राबवण्यात आला. या उपक्रमाअंतर्गत ४ ते १८ जानेवारी दरम्यान विविध ठिकाणी रक्तदान चळवळ राबवली जात आहे. या उपक्रमाचा एक महत्त्वाचा टप्पा म्हणून अंबरनाथ पूर्व येथील स्वानंद बँक्वेट हॉल येथे रक्तदान शिबिर घेण्यात आले. शिबिराचे उद्घाटन नगर परिषदेच्या नगराध्यक्षा तेजश्री विश्वजीत करंजुळे पाटील यांच्या हस्ते करण्यात आले. याप्रसंगी स्वीकृत नगरसेवक विश्वजीत करंजुळे पाटील, संस्थेचे पदाधिकारी व सदस्य मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. उपस्थित मान्यवरांनी रक्तदानाचे सामाजिक महत्त्व अधोरेखित करत नागरिकांनी अशा उपक्रमांमध्ये सक्रिय सहभाग घ्यावा, असे आवाहन केले.
