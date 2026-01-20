हुतात्मा हिराजी पाटील यांची जयंती साजरी
मुरबाड, ता. २० (वार्ताहर) : इंग्रजांविरोधात सिद्धगड येथील रणसंग्रामात लढताना आझाद दस्त्यात शहीद झालेले क्रांतीवीर हुतात्मा हिराजी गोमाजी पाटील यांची ११२वी जयंती मुरबाड शहरात मोठ्या उत्साहात साजरी करण्यात आली. हिराजी गोमाजी पाटील यांना २ जानेवारी १९४३ रोजी सिद्धगड येथे वीरमरण आले. हा दिवस सिद्धगड परिसरात ‘बलिदान दिन’ म्हणून साजरा केला जातो. मात्र, त्यांचा जन्म १९ जानेवारी १९१४ मध्ये कर्जत तालुक्यातील माणिवली येथे झाला असून, हा दिवस दरवर्षी जयंतीदिन म्हणून सर्वत्र साजरा करण्यात येतो. याचनिमित्त मुरबाड शहरातील हिराजी पाटील स्मारक येथे जयंती सोहळा झाला. सकाळी नऊ वाजता आगरी समाज बांधव व उपस्थित मान्यवरांच्या हस्ते क्रांतिज्योत प्रज्वलन करून हिराजी पाटील यांना मानवंदना देण्यात आली. त्यानंतर प्रतिमापूजन व स्मारकातील पुतळ्याला पुष्पहार अर्पण करून सामुदायिक आदरांजली वाहण्यात आली. कार्यक्रमादरम्यान देशभक्तीपर गीते, भजने तसेच महाआरती झाली. या वेळी नगराध्यक्ष संतोष (बाबू) चौधरी, उपनगराध्यक्षा दीक्षिता वारघडे, नगरसेविका रविना राव यांच्यासह आगरी समाज बांधव व इतर मान्यवर उपस्थित होते.
