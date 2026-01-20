माजी विद्यार्थी शाळेसाठी सरसावले
माजी विद्यार्थी शाळेसाठी सरसावले
कर्मवीर भाऊराव हायस्कूलची नवीन इमारत उभारणार
मोखाडा, ता.२० (बातमीदार)ः मोखाड्यात १९६० साली रयत शिक्षण संस्थेची कर्मवीर भाऊराव पाटील हायस्कूलला सुविधांनी परिपूर्ण नवी इमारत उभारली जाणार आहे. यासाठी शाळेतील अनेक माजी विद्यार्थी सरसावले आहेत.
या शाळेच्या स्थापनेसाठी त्याकाळी व्यापारी मंडळीनी मोठी मदत केली होती. आता शाळेचा पट वाढला आहे. अनेक विद्यार्थी घडले आहेत. मोखाडा तालुक्यातील माजी आमदार सुनील भुसारा, माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष प्रकाश निकम, मोखाडा नगरपंचायतीचे नगराध्यक्ष अमोल पाटील, भाजपाचे जिल्हा उपाध्यक्ष आणि उद्योजक संतोष पाटील, माजी जिल्हा परिषद सदस्य नरेंद्र पाटील अशी प्रमुख मंडळी व्यापारी, उद्योजक, सरकारी, खाजगी नोकरीत स्थिरावले आहेत. त्यामुळे शाळेच्या नवीन इमारतीसाठी तब्बल दीड कोटीहून अधिक रकमेची इमारत उभारण्यात येणार आहे.
-----------------------------------
स्नेहसंमेलन निर्धार
कर्मवीर भाऊराव पाटील शाळेतील स्नेहसंमेलन नुकतेच झाले. या मेळाव्याला माजी विद्यार्थी उपस्थित होते. यावेळी रयत शिक्षण संस्थेचे रायगड विभागाचे सदस्य आणि शाळेचे माजी विद्यार्थी नरेंद्र पाटील यांनी शाळेसाठी आवश्यक सुविधा असलेली नवीन इमारत असायला हवी असा प्रस्ताव मांडला. त्यालाप्रतिसाद देताना सर्वच माजी विद्यार्थ्यांनी मोठी रक्कम उभारण्याचे आश्वासन दिले.
-----------------------
शिक्षकांपासून शिपायांचा सन्मान
मोखाडा येथील सामाजिक कार्यकर्त्या वैशाली पाटील यांनी शाळेतील शिक्षकांची विशेष मेहनत विशद केली. शाळेच्या जडणघडणीत केलेली कामे, क्रीडा, सांस्कृतिक, गुणवत्ता वाढीमध्ये त्यांच्या योगदानाचा सन्मान करण्यात आला. यावेळी अनेक शिक्षकांना गहिवरून आले.
