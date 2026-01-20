टिटवाळा येथे माघी श्री गणेशोत्सवाची भव्य, भक्तिरसपूर्ण आणि सांस्कृतिक पर्वणी
माघी गणेशोत्सव भक्तिभावात सुरू
सिद्धिविनायक मंदिरात भक्तिरसपूर्ण आणि सांस्कृतिक पर्वणी
टिटवाळा, ता. २० (वार्ताहर) : श्री सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्ट यांच्या वतीने माघी श्री गणेशोत्सवाचा सोहळा यंदा भक्तिभाव, शिस्तबद्ध नियोजन आणि समृद्ध सांस्कृतिक कार्यक्रमांनी साजरा करण्यात येत आहे. सोमवार (ता. १९)पासून कार्यक्रमांची सुरुवात झाली असून, शुक्रवार (ता. २३)पर्यंत हा सोहळा रंगणार आहे. या उत्सवात भजन, गायन, नृत्य, कीर्तन आणि पारंपरिक धार्मिक विधींनी संपूर्ण परिसर भक्तिरसात न्हाऊन निघणार आहे.
माघी गणेशोत्सावासाठी सोमवारापासून भजन, संध्याकाळी गायन आणि रात्री कीर्तन असे दिवसभर भक्तिमय वातावरणात या कार्यक्रमांना सुरुवात झाली आहे. स्थानिक भजनी मंडळांसह सुप्रसिद्ध कीर्तनकार हभप श्री गणेश गोविंद गाडगीळ यांच्या कीर्तनाचा लाभ भाविकांना मिळाला.
तर मंगळवार (ता. २०) माघ शुद्ध द्वितीयेच्या दिवशी सकाळ, दुपार आणि संध्याकाळी विविध भजनी मंडळांचे सादरीकरण करण्यात आले. संध्याकाळच्या सत्रात नृत्य कार्यक्रम आणि रात्री पुन्हा एकदा हभप श्री गणेश गोविंद गाडगीळ यांच्या भावस्पर्शी कीर्तनाने दिवसाची सांगता झाली आहे.
बुधवार (ता. २१) माघ शुद्ध तृतीयेला सकाळी आणि दुपारी भजन, संध्याकाळी गायन आणि रात्री कीर्तन असा कार्यक्रमांचा क्रम ठेवण्यात आला आहे. या दिवशी कल्याण व टिटवाळा परिसरातील नामवंत भजनी मंडळे आणि पाहुणे कलाकार सहभाग नोंदवणार असून, भक्तांसाठी हा दिवस विशेष आध्यात्मिक अनुभूती देणारा ठरणार आहे.
शुक्रवार (ता. २३) माघ शुद्ध पंचमीच्या दिवशी सकाळी व दुपारी भजन, संध्याकाळी नृत्य आणि रात्री लळिताचे कीर्तन होऊन या पाचदिवसीय उत्सवाची भक्तिरसपूर्ण सांगता होणार आहे. प्रत्येक दिवशी सकाळी, दुपारी, संध्याकाळी आणि रात्री अशा निश्चित वेळापत्रकानुसार कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले असून, भाविकांना वेळेचे काटेकोर पालन करून कार्यक्रमांचा आस्वाद घेता येणार आहे.
श्रींचा पालखी सोहळा विशेष आकर्षण
गुरुवार (ता. २२) माघ शुद्ध चतुर्थी, म्हणजेच माघी श्री गणेश जयंतीचा मुख्य दिवस उत्साहात साजरा होणार आहे. सकाळी श्रींच्या जन्मोत्सवाचे कीर्तन होणार असून, त्यानंतर मंदिर ट्रस्टच्या वतीने विशेष धार्मिक विधी पार पडतील. दुपारी भजन आणि संध्याकाळी श्रींचा पालखी सोहळा हा या उत्सवाचा प्रमुख आकर्षण ठरणार आहे. भक्तांच्या सहभागाने आणि पारंपरिक वाद्यांच्या गजरात निघणारी ही पालखी टिटवाळा परिसरात भक्तिभावाचे वातावरण निर्माण करणार आहे.
भाविकांसाठी व्यवस्था
या संपूर्ण कालावधीत मंदिरात दर्शनासाठी येणाऱ्या भाविकांसाठी आवश्यक सोयीसुविधांची व्यवस्था करण्यात आली असून, श्रींची आरती दररोज रात्री नियोजित वेळेत होणार आहे. माघी श्री गणेशोत्सवाच्या निमित्ताने भक्तांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून श्री सिद्धिविनायकाचा आशीर्वाद घ्यावा, असे आवाहन विश्वस्त व देवस्थान समितीच्या वतीने करण्यात आले आहे.
