माघी गणेशोत्सव मंडपासाठी ५८ मंडळांचे अर्ज
ठाण्यात माघी गणेशोत्सवाचा उत्साह
५८ मंडळांचे मंडप परवानगीसाठी अर्ज
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. २० : उत्सवाच्या काळात मंडप उभारणीसाठी पालिका प्रशासनाकडून परवानगी घेणे बंधनकारक असते. त्यानुसार माघी गणेशोत्सवाचे प्रमाण देखील दिवसेंदिवस वाढल्याचे दिसून येत आहे. अशातच ठाणे पालिकेकडे ५८ मंडळानी मंडप उभारणीसाठी अर्ज दाखल केले आहे. त्यापैकी सहा मंडळांना परवानगी देण्यात आली असून उर्वरित मंडळांना परवानगी देण्याचे काम सुरु असल्याची माहिती प्रशासनाने दिली.
ठाणे महापालिका क्षेत्रात गणेशोत्सव मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात येतो. त्यापाठोपाठ आता, माघी गणेशोत्सव देखील मोठ्या धुमधडाक्यात साजरा करण्यात येत आहे. या उत्सवासाठी सार्वजनिक मंडळांकडून रस्त्यावर मंडप उभारणी करण्यात येते. विनापरवानगी मंडप उभारल्यास उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल होऊ शकते. मंडप उभारणीसाठी ठाणे महापालिका, वाहतूक पोलिस आणि अग्निशमन विभागाची परवानगी बंधनकारक असते. त्यानुसार पालिका प्रशासनाकडून ऑनलाईन, ऑफलाईन अर्ज करण्याची सुविधा आहे. मंडप उभारणीच्या परवानगीसाठी उत्सवाच्या किमान एक महिना अगोदर अर्ज करणे आवश्यक असते.
सहा मंडळांना मंजूरी
यंदा मागील महिनाभरापासून पालिका निवडणुकीची धामधूम सुरु होती. निवडणुकीच्या कामी पालिकेतील सर्वच यंत्रणा व्यस्त होती. अशातच जानेवारी महिन्याच्या २२ तारखेला माघी गणेशोत्सव असल्या कारणाने पालिका क्षेत्रातील ५८ मंडळानी मंडप उभारणीसाठी अर्ज दाखल केले आहे. त्यापैकी सहा मंडळांना मंडळाला मंडप उभारण्यासाठी परवानगी देण्यात आली असून उर्वरित मंडळांना लवकरच परवानगी देण्यात येईल, अशी माहिती पालिका सूत्रांनी दिली.
