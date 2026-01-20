प्रयोगशील शेतकरी चंद्रकांत लोखंडे यांचा गौरव
प्रयोगशील शेतकरी चंद्रकांत लोखंडे यांचा गौरव
रोहा, ता. २० (वार्ताहर) : बळीराजा शेतकरी सामाजिक संस्थेच्या वतीने प्रयोगशील व यशस्वी शेतकऱ्यांचा गौरव करण्याचा उपक्रम राबवण्यात आला. रविवारी (ता. १८) रोहा नगर परिषदेच्या कन्या शाळेत झालेल्या कार्यक्रमात आंबेवाडी येथील शेतकरी चंद्रकांत लोखंडे यांना प्रयोगशील आजीव सभासद शेतकरी म्हणून प्रमाणपत्र व सन्मानचिन्ह देऊन सन्मानित करण्यात आले.
चंद्रकांत लोखंडे यांनी भात, फळझाडे, कडधान्य, भाजीपाला तसेच दुबार पिकांचे उत्पादन करून सेंद्रिय आणि विषमुक्त शेती पद्धतीचा अवलंब केला आहे. त्यांनी उभारलेले आधुनिक फरसबाग मॉडेल व बहूपीक प्रणाली हे शेतीतील नावीन्याचे उदाहरण ठरत असून, यशस्वी प्रयोगामुळे परिसरातील शेतकऱ्यांसाठी प्रेरणादायी ठरले आहे.
याप्रसंगी शेतकरी नेते रघुनाथ पाटील, संस्थापक अध्यक्ष संजय पाशिलकर, संस्थापक उपाध्यक्ष शिवाजी मुटके, कृषी अधिकारी महादेव करे, रणजीत लवटे, जिल्हाध्यक्ष रघुनाथ कडू व महिला जिल्हाध्यक्ष वर्षा जांभेकर आदी मान्यवर उपस्थित होते.
कार्यक्रमातून शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाकडे वळण्याचा आणि नव्या पिढीला शेतीकडे आकर्षित करण्याचा संदेश देण्यात आला.
फोटो कॅप्शन : बळीराजा शेतकरी सामाजिक संस्था आयोजित कार्यक्रमप्रसंगी चंद्रकांत लोखंडे यांना सन्मानित करताना प्रदेश नेते रघुनाथ पाटील व अन्य मान्यवर.
