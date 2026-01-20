नेरूळ सेक्टर २१ मध्ये गतिरोधक बसवण्याची मागणी
नेरूळ सेक्टर २१ मध्ये गतिरोधक बसवण्याची मागणी
नेरूळ, ता. २० (बातमीदार) : नेरूळ परिसरातील सेक्टर २१ येथे अपघातांचा धोका वाढत असल्याने येथे रस्त्यांवर गतिरोधक बसवावेत, अशी मागणी समता सहकारी सामाजिक संस्थेचे अध्यक्ष ॲड. चंद्रकांत निकम यांनी नवी मुंबई महानगरपालिकेकडे केली आहे. या परिसरात लहान मुले व ज्येष्ठ नागरिक मोठ्या प्रमाणावर वावरत असल्याने भरधाव वाहनांमुळे अपघाताच्या घटना घडत आहेत.
नवी मुंबईतील बहुतेक रस्ते आरसीसी सिमेंट काँक्रीटचे असल्याने येथे वाहन वेग अधिक दिसून येतो. सेक्टर १९ मधून येणारी वाहने अग्रवाल कॉर्नरसमोर नियंत्रणात येत नसल्याने अपघाताचा धोका वाढल्याचे निवेदनात नमूद आहे. शेजारीच स्टर्लिंग शाळा व रुग्णालय असल्याने विद्यार्थी, गर्भवती माता व रुग्णांची सतत ये-जा असते.
दुसरीकडे सेक्टर २१ मधील डी मार्ट परिसरात महिला, ज्येष्ठ नागरिक व लहान मुले मोठ्या संख्येने येतात. येथे गतिरोधक नसल्याने भरधाव वाहनांचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. नागरिकांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने दोन्ही ठिकाणी तातडीने गतिरोधक बसवावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
चौकट
अपघाताचा धोका
या भागात वाहतूक नियंत्रक उपाययोजना नसल्याने अपघाताचा धोका दाट आहे. शाळा, रुग्णालय व व्यापारी संकुल अशा तीन संवेदनशील ठिकाणांचा तिहेरी संगम असल्याने हा रस्ता अपघातप्रवण झाला आहे. त्यामुळे नगरपालिका व वाहतूक विभागाने तातडीने संयुक्त तपासणी करून गतिरोधक, चेतावणी फलक व वेगमर्यादा संकेत बसवणे अत्यावश्यक असल्याचे संस्थेने नमूद केले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.