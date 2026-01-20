बिहार भवन प्रस्तावाविरोधात मनविसेचा तीव्र निषेध
बिहार भवन प्रस्तावाविरोधात मनविसेचा तीव्र निषेध
घाटकोपरमध्ये बॅनरबाजी
घाटकोपर, ता. २० (बातमीदार) : महाराष्ट्रात बिहार भवन उभारण्याच्या प्रस्तावाविरोधात महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेच्या (मनविसे) वतीने घाटकोपर परिसरात बॅनर झळकावत तीव्र निषेध नोंदविण्यात आला. ‘बिहार भवन बांधल्यास त्याची अवस्था अशी करण्यात येईल,’ असा आक्षेपार्ह मजकूर व चित्र असलेले बॅनर लावण्यात आले होते. ही बाब निदर्शनास येताच पहाटेच्या सुमारास घाटकोपर पोलिसांनी हे बॅनर काढून टाकले.
बिहार भवनच्या प्रस्तावाला महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने कडाडून विरोध दर्शविला आहे. यासंदर्भात मनसेचे गटनेते यशवंत किल्लेदार यांनी अधिकृत प्रतिक्रिया देताना, ‘जोपर्यंत मनसे अस्तित्वात आहे, तोपर्यंत महाराष्ट्रात बिहार भवन उभारू देणार नाही,’ असे स्पष्ट मत व्यक्त केले होते. त्यानंतर मनविसेच्या वतीने घाटकोपर परिसरात बॅनरबाजी करण्यात आली. या बॅनरवरील मजकूर व चित्रांमधून बिहार भवन उभारल्यास त्याची तोडफोड करण्यात येईल, असा इशारा देण्यात आल्याचे मनविसेचे सचिव ॲड. अभिषेक सावंत यांनी सांगितले. प्रतिक्रिया देताना ते म्हणाले, की ‘मुंबई आधीच परप्रांतीयांच्या मोठ्या भाराखाली आहे. अशा परिस्थितीत बिहारमधील नागरिकांसाठी स्वतंत्र भवन उभारण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात येत आहे. त्याऐवजी हा निधी बिहार राज्यातील विकासकामांसाठी खर्च करावा.’ बिहार भवन उभारण्याचा निर्णय कायम राहिल्यास महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या वतीने तीव्र आंदोलन छेडले जाईल, असा इशाराही मनविसेने बॅनरच्या माध्यमातून दिला असल्याचे ॲड. सावंत यांनी स्पष्ट केले.
