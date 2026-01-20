भारती विद्यापीठात आर्थिक फसवणूक जनजागृती कार्यक्रम
खारघर, ता. २० (बातमीदार) : स्वर्गीय डॉ. पतंगराव कदम यांच्या जयंतीनिमित्त आणि आमदार डॉ. विश्वजीत कदम यांच्या जन्मदिनाचे औचित्य साधून भारती विद्यापीठ अभियांत्रिकी महाविद्यालयात शैक्षणिक, सामाजिक व क्रीडा उपक्रमांचे आयोजन करण्यात आले. या उपक्रमांतर्गत नवी मुंबई पोलिस गुन्हे शाखेच्या आर्थिक गुप्तचर विभागाच्या सहकार्याने आर्थिक व सायबर फसवणूक जनजागृती कार्यक्रम पार पडला. सहाय्यक पोलिस निरीक्षक श्रीनिवास तुंगेणवार यांनी फसवणुकीची उदाहरणे देत प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांबद्दल माहिती दिली. शिबिरात विद्यार्थी, प्राध्यापक व नागरिकांनी सहभाग घेतला.
दरम्यान, राज्यस्तरीय आंतरमहाविद्यालयीन टेनिस बॉल क्रिकेट स्पर्धेत राज्यातील ३२ संघांनी सहभाग नोंदवला. अंतिम सामन्यात महात्मा गांधी कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग, कामोठे संघ विजेता ठरला, तर भारती विद्यापीठ डीम्ड युनिव्हर्सिटी उपविजेता ठरली. या स्पर्धेला ‘डॉ. पतंगराव कदम साहेब करंडक’ असे नामकरण करण्यात आले होते. कार्यक्रमाचे मार्गदर्शन प्राचार्या डॉ. संध्या जाधव व संचालक विलासराव कदम यांनी केले.
