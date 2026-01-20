पनवेलमध्ये स्कूलबस रॅलीत वाहतूक नियमांची जनजागृती
पनवेलमध्ये स्कूल बस रॅलीत वाहतूक नियमांची जनजागृती
कामोठे, ता. २० (बातमीदार) : राष्ट्रीय सुरक्षा अभियानाच्या अंतर्गत पनवेल शहरात वाहतूक नियमांविषयी जनजागृती करण्यासाठी स्कूल व्हॅन व बस रॅलीचे आयोजन करण्यात आले. पनवेल, कळंबोली परिवहन विभाग, वाहतूक शाखा व काळण समाज मध्यवर्ती यांच्या संयुक्त विद्यमाने तसेच पनवेल विद्यार्थी वाहक संस्थेच्या सहकार्याने रॅली काढली गेली. खांदेश्वर शिवमंदिर, आदई तलाव, नवीन पनवेल सिग्नल, वीर सावरकर चौक ते काळण समाज हॉल या मार्गावरून रॅली पार पडली.
पनवेल शहर वाहतूक शाखेची पीटर मोबाईल, बीट मार्शल वाहन, कळंबोली वाहतूक शाखेची वाहने आणि प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाचे अधिकारी सहभागी झाले. रॅलीत विद्यार्थी वाहक संस्थेच्या स्कूल बसही मोठ्या संख्येने सहभागी होत्या.
काळण समाज हॉलमध्ये रॅलीची सांगता करून वाहतूक नियम मार्गदर्शन शिबिराचे आयोजन करण्यात आले. आमदार विक्रांत पाटील यांनी सुरक्षित वाहतूक व नियम पाळण्याचे आवाहन केले. वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक औदुंबर पाटील व पोलिस उपनिरीक्षक जीवन शेरखाने विद्यार्थ्यांशी संवाद साधत अपघात टाळण्यासाठी नियमांचे महत्त्व स्पष्ट केले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.