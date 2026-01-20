कुर्ल्यातील अनधिकृत बांधकामावर पालिकेचा हातोडा

अनधिकृत बांधकामावर पालिकेचा हातोडा
कुर्ल्यात तरुणांवर फेरीवाल्यांचा हल्ला; ‘एल’ वॉर्डवर नागरिकांचा मोर्चा
घाटकोपर, ता. २० (बातमीदार) : कुर्ला परिसरातील पदपथावरील अनधिकृत दुकानांच्या ७१ वाढीव बांधकामांवर पालिकेच्या ‘एल’ विभागाकडून मंगळवारी (ता. २०) कारवाई करण्यात आली. न्यू मिल रोडवरील मानसी या इमारतीसमोर फेरीवाल्यांनी स्थानिक नागरिकांना जबर मारहाण केल्याची घटना सोमवारी घडली. त्यानंतर संतप्त झालेल्या नागरिकांनी सोमवारी (ता. १९) ‘एल’ वॉर्ड मोर्चा काढत बेकायदा फेरीवाल्यांसह अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्याची मागणी केली. त्यानंतर आज पालिकेने अनधिकृत फेरीवाल्यांसह, बांधकामावर कारवाईचा बडगा उगारला.
कुर्ला पश्चिम रेल्वे स्थानक परिसर, न्यू मिल मार्ग, बैल बाजार परिसर, विनोबा भावे नगर आदी परिसरात ही कारवाई करण्यात आली. पालिकेच्या या कारवाईमध्ये परिसरातील अनधिकृत फेरीवाले, पदपथावरील स्टॉल्स तसेच दुकानांची वाढीव बांधकामे, अशा एकूण ७१ बांधकामांचे निष्कासन करण्यात आले. यामध्ये, कुर्ला पोलिस ठाणे हद्दीतील ५३ आणि विनोबा भावे नगर पोलिस ठाणे हद्दीतील १८ ठिकाणी ही कारवाई करण्यात आली. पालिकेची अतिक्रमण निर्मूलनाची चार वाहने, दोन जेसीबी आणि अन्य यंत्राच्या सहाय्याने हे निष्कासन करण्यात आले. सोमवारच्या घटनेनंतर या कारवाईसाठी महापालिकेचे ४६ अधिकारी कर्मचारी यांच्यासह पुरेसा पोलिस बंदोबस्त नेमण्यात आला होता.
फेरीवाल्यांकडून तरुणांना मारहाण
आदित्य पानसे, आकाश सिंग आणि असीम सिंग हे तरुण कुर्ला परिसरातून जात असताना सोमवारी काही फेरीवाल्यांनी पार्किंगच्या वादातून त्यांच्यावर हल्ला केला. त्यानंतर बेकायदा फेरीवाल्यांविरोधात संतप्त झालेल्या स्थानिकांनी पालिकेच्या ‘एल’ वॉर्डवर मोर्चा काढला. त्यानंतर या परिसरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाल्याने या ठिकाणी पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे, तर दुसरीकडे पालिकेनेही या बेकायदा फेरीवाल्यांसह बांधकामांवर कारवाई सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
दादरमध्येही कारवाईचा धडाका
कुर्ला येथील मारहाणीच्या घटनेनंतर मुंबईतील विविध भागात मंगळवारी फेरीवाल्यांविरुद्ध कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. यामध्ये पालिकेने दादर येथील फेरीवाल्यांविरुद्धही कारवाई केली. या कारवाईत अनेक बेकायदा फेरीवाल्यांचा माल पालिकेच्या पथकाने जप्त केला. दादर रेल्वे स्थानक (पश्चिम आणि पूर्व), रानडे रोड, न. चिं. केळकर मार्ग, सेनापती बापट मार्ग आणि गोखले रोड येथील कारवाईदरम्यान अनधिकृत फेरीवाल्यांचे हातगाडे, स्टॉल्स, अनधिकृत शेड आणि मोठ्या प्रमाणावर विक्रीसाठी ठेवलेला माल जप्त करण्यात आला आहे. पालिकेचे अतिक्रमण निर्मूलन पथक, पोलिस कर्मचारी आणि सुरक्षा रक्षक यांच्या संयुक्त विद्यमाने ही मोहीम राबवण्यात आली.
