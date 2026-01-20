पाणी बिल वसुलीसाठी महापालिकेची धडक कारवाई सुरू
निवडणूक संपताच महापालिका ॲक्शन मोडवर
पाणीपट्टी थकबाकीदारांवर धडक कारवाई; नळजोडणी खंडित, मीटर रूम सील करणार
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. २० : ठाणे महानगरपालिका निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होताच पालिका प्रशासन पुन्हा एकदा कामकाजाच्या गतीत आले असून, महसूलवाढीच्या दृष्टीने थकीत वसुलीवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. त्याचा पहिला दणका पाणीपट्टी थकवणाऱ्या ठाणेकरांना बसणार असून, पाणीबिल वसुलीसाठी महापालिकेने धडक कारवाई सुरू केली आहे.
महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागामार्फत थकीत पाणीपट्टी न भरणाऱ्या खातेदारांची नळजोडणी खंडित करणे, मीटर रूम सील करणे आणि आवश्यक ठिकाणी पंप जप्तीची कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. थकबाकी प्रलंबित ठेवणाऱ्या नागरिकांवर जप्ती कारवाईचे प्रस्ताव तत्काळ सादर केले जात असल्याची माहिती प्रशासनाने दिली.
निवडणूक काळात अनेक विभागांची कारवाई मर्यादित स्वरूपात सुरू होती. मात्र, आता प्रशासकीय कामकाजाला गती देत महसूलवाढीसाठी थकबाकी वसुलीवर भर देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पाणीपट्टी ही महापालिकेच्या उत्पन्नाचा महत्त्वाचा स्रोत असल्याने थकीत रकमेची वसुली प्राधान्याने करण्यात येणार आहे.
पाणीबिलाची थकबाकी वेळेत न भरल्यास नळजोडणी तोडणे, मीटर रूम सील करणे आणि पंप जप्ती यासारख्या कठोर कारवाया पुढील काळात अधिक तीव्र करण्यात येणार असल्याचा इशारा प्रशासनाने दिला आहे. त्यामुळे नागरिकांनी कारवाई टाळण्यासाठी तातडीने पाणीबिलाचा भरणा करावा, असे आवाहन महापालिकेकडून करण्यात आले आहे.
सवलतीचा लाभ घेण्याचे आवाहन
घरगुती वापरासाठी असलेल्या नळजोडण्यांवरील थकीत पाणीपट्टी चालू वर्षाच्या मागणीसह एकरकमी भरल्यास प्रशासकीय आकार (दंड व व्याज) पूर्णपणे माफ करण्यात येणार आहे. थकीत पाणीबिलावर तब्बल १०० टक्के सूट देण्यात येत असल्याने नागरिकांनी या संधीचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन पाणीपुरवठा विभागाकडून करण्यात आले आहे.
