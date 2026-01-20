ठाण्यातील युवा क्रिकेटला नवे व्यासपीठ; ‘शरद पवार शिल्ड’ स्पर्धेचा दमदार शुभारंभ
ठाण्यातील युवा क्रिकेटला नवे व्यासपीठ
‘शरद पवार शिल्ड’ स्पर्धेचा दमदार शुभारंभ
ठाणे, ता. २० (बातमीदार) : ठाणे जिल्ह्यातील उदयोन्मुख क्रिकेटपटूंना आपली गुणवत्ता दाखवण्याची सुवर्णसंधी मिळवून देणाऱ्या ‘शरद पवार शिल्ड’ अंडर-१९ क्रिकेट स्पर्धेची सुरुवात सेंट्रल मैदानात झाली आहे. प्रथमच आयोजित करण्यात आलेल्या या स्पर्धेमुळे ठाण्यातील युवा क्रिकेटला नवे व्यासपीठ मिळाले असून, खेळाडूंमध्ये उत्साहाचे वातावरण आहे.
या स्पर्धेसाठी सुमारे ५५० खेळाडूंच्या निवड चाचण्या घेण्यात आल्या होत्या. त्यामधून निवड झालेल्या ६० गुणवंत खेळाडूंना चार संघांमध्ये विभागण्यात आले. हे संघ लीग पद्धतीने एकमेकांविरुद्ध सामने खेळत असून, प्रत्येक संघाला तीन सामने खेळण्याची संधी मिळणार आहे. मुंबई अंडर-१९ संघात निवड झालेले अनेक खेळाडू या स्पर्धेत सहभागी झाल्याने स्पर्धेचा दर्जा अधिक उंचावला आहे. दादोजी कोंडदेव स्टेडियम येथे झालेल्या उद्घाटन सोहळ्यास मुंबई क्रिकेट असोसिएशनचे सचिव उमेष खानविलकर प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. तसेच, खेळाडू निवड प्रक्रियेत रवी कुलकर्णी, अमित दानी, उमेश गोतखिंडिकर, प्रशांत सावत आणि जुल्फिकार पारकर यांनी महत्त्वपूर्ण योगदान दिले.
‘डॉ. जितेंद्र आव्हाड स्पोर्ट्स फाउंडेशन’च्या वतीने आयोजित या स्पर्धेसाठी जेएसडब्लू विशेष प्रकल्प संचालक रणजित कुमार पिल्लै यांचे मोलाचे सहकार्य लाभले आहे. या स्पर्धेचे अंतिम सामने २७ व २८ जानेवारी रोजी दादोजी कोंडदेव स्टेडियम येथे होणार असून क्रिकेट रसिकांचे लक्ष या सामन्यांकडे लागले आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.