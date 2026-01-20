पॅरोल मंजूर झाल्यास फरारी होण्याची भीती!
सालेमच्या याचिकेला सरकारचा विरोध
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २० : कुख्यात गुंड अबू सालेमला पॅरोल मिळाल्यास तो फरारी होऊ शकतो. त्यामुळे भारत व पोर्तुगाल या दोन्ही देशांच्या गंभीर समस्या निर्माण होतील, अशी भीती मंगळवारी (ता. २०) राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात व्यक्त केली. तसेच सालेमच्या अर्जाला विरोध केला.
केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) हस्तक्षेप अर्ज दाखल करून आपण या प्रकरणातील मुख्य प्रतिवादी असल्याने आपली बाजूही ऐकण्याची मागणी केली. सालेमच्या अर्जाचा विचार करता त्याला जास्तीत जास्त दोन दिवसांचा आपत्कालीन पॅरोल मिळू शकतो, अशी माहितीही सरकारने न्यायालयाला दिली. तसेच सालेमला जामीन मिळाल्यास कायदा आणि सुव्यवस्थेची समस्या निर्माण होऊ शकते, असेही सांगण्याचा प्रयत्न केला. त्याची दखल घेऊन न्या. अजय गडकरी आणि न्या. श्याम चांडक यांच्या खंडपीठाने सुनावणी २८ जानेवारीपर्यंत तहकूब केली.
राज्य सरकारच्या प्रतिज्ञापत्रात काय?
- सालेम हा आंतरराष्ट्रीय गुंड आहे. भारतासह तो अन्य देशांमध्येही गुन्हेगारी कारवायांमुळे फरारी आहे. सालेमला पोर्तुगाल आणि भारत यांच्यातील प्रत्यार्पण करारांतर्गत आणि इतर अटींनुसार भारतात प्रत्यार्पित केले होते. जर सालेमला पॅरोल मंजूर झाला, तर तो पुन्हा फरारी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, कारण १९९३ मध्येही तो देशातून पळून गेल्याचा उल्लेखही प्रतिज्ञापत्रात केला आहे.
- सालेमच्या प्रत्यार्पणावेळी भारत सरकारने पोर्तुगाल सरकारला दिलेल्या आश्वासनांचे पालन करणे बंधनकारक आहे. सालेम फरार झाल्यास दोन्ही देशांमध्ये गंभीर समस्या निर्माण होतील, तसेच समाजालाही धोका निर्माण होईल, असेही सरकारने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
- सालेमने तुरुंग प्रशासनाकडे पॅरोलची मागणी केल्यानंतर, उत्तर प्रदेश पोलिसांकडून अहवाल मागवण्यात आला. उत्तर प्रदेश पोलिसांनी प्रतिकूल अहवाल सादर करताना आझमगडमधील सरायमीर हे ठिकाण एक जातीयदृष्ट्या संवेदनशील परिसर असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे सालेमची १४ दिवसांच्या पॅरोल फेटाळण्याची विनंती प्रतिज्ञापत्रात केली आहे.
प्रकरण काय?
डिसेंबर २०२५ मध्ये सालेमचा मोठा भाऊ अबू हकीम अन्सारीचे नोव्हेंबर २०२५मध्ये निधन झाले. त्यामुळे सालेमने कुटुंबीयांची भेट घेण्यासह भावाच्या चाळीसाव्या विधीला उपस्थित राहण्यासाठी १४ दिवसांच्या पॅरोलची मागणी केली आहे.
