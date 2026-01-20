बीडीडीवासीयांना मिळणार भाडेवाढ
बीडीडीवासीयांना मिळणार भाडेवाढ
३० हजार रुपये मासिक भाड्याचा म्हाडाकडून प्रस्ताव
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २० : बीडीडीवासीयांना पुनर्विकासाच्या माध्यमातून सुसज्ज घरे दिली जात असतानाच आता त्यांना भाडेवाढ मिळणार आहे. पुनर्विकासासाठी चाळी रिकाम्या करणाऱ्या रहिवाशांना आता महिन्याला ३० हजार रुपये एवढे भाडे मिळणार आहे. त्याबाबतचा प्रस्ताव म्हाडाने मंजुरीसाठी राज्य सरकारकडे पाठवला आहे. त्यामुळे भाडेवाढीची मागणी करणाऱ्या रहिवाशांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
म्हाडाकडून वरळी, नायगाव आणि ना. म. जोशी मार्ग येथील सुमारे १५ हजारांहून अधिक चाळींचा पुनर्विकास केला जाणार आहे. टप्प्याटप्प्याने हा पुनर्विकास केला जात आहे. त्यानुसार, चाळी रिकाम्या करणाऱ्या रहिवाशांना म्हाडाकडून सध्या २५ हजार रुपये भाडे दिले जाते; मात्र गेल्या दोन-तीन वर्षांत भाड्यात वाढ झाली असल्याने रहिवाशांना २५-३० हजार रुपयांमध्ये भाड्याने घरे मिळत नसल्याने त्यांनी ३०-४० हजार रुपये भाडे देण्याची मागणी केली होती. त्याची दखल घेत म्हाडाने सध्याच्या मासिक भाड्यात पाच हजार रुपयांची वाढ करत ३० हजार रुपये करण्याबाबतचा प्रस्ताव तयार करून मंजुरीसाठी राज्य सरकारकडे पाठवला असल्याची माहिती म्हाडाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली. त्याला सरकारने मंजुरी दिल्यानंतर तत्काळ वाढीव भाडे रहिवाशांना दिले जाणार आहे. दरम्यान, म्हाडाने ३० हजार रुपये भाडे प्रस्तावित केले असले, तरी रहिवाशांची मागणी जास्त आहे. त्यामुळे सरकार काय निर्णय घेणार, याकडे बीडीडीवासीयांचे लक्ष लागले आहे.
आर्थिक भार वाढणार
म्हाडाकडून रहिवाशांना सध्या मासिक २५ हजार रुपये भाडे दिले जात आहे. त्याचा मोठा भार पडत असतानाच आणखी भाडेवाढ होणार असल्याने म्हाडावरील आर्थिक भार वाढणार आहे. इमारतींचे काम सुरू असतानाच भाडेवाढ होत असल्याने दोन्ही टप्प्यांवर निधी उपलब्ध करताना म्हाडाला कसरत करावी लागणार आहे.
