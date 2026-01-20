३१ जानेवारीला मुंबईच्या महापौरांची निवड
मुंबई, ता. २० ः मुंबईच्या महापौरपदाची निवडणूक येत्या ३१ जानेवारीला घेण्याचे जवळपास निश्चित झाले आहे. २२ जानेवारीला आरक्षण सोडत पार पडल्यानंतर ३१ जानेवारीला महापौरपदाची निवडणूक घेतली जाणार आहे. महापौर विराजमान झाल्यानंतर त्याच दिवशी उपमहापौर, सभागृह नेता, गटनेत्यांची अधिकृत घोषणा केली जाणार आहे.
मुंबई महापालिका निवडणूक पार पडल्यानंतर मुंबईचा महापौर कोण होणार, याची सर्वांनाच उत्सुकता लागली आहे. महायुतीने ११८ जागा म्हणजे बहुमताचा आकडा पार केला आहे. त्यामुळे महापौर महायुतीचा होणार स्पष्ट झाले आहे; मात्र महापौर कोण होणार, हे आरक्षण सोडतीनंतरच संबंधित पक्षाला ठरवावे लागणार आहे. पक्षाने उमेदवार जाहीर केला तरी त्याची अधिकृत घोषणा पालिका सभागृहात निवडणुकीनंतर होणार आहे. त्यासाठी सत्ताधाऱ्यांसह विरोधी पक्षाकडूनही उमेदवार दिला जाईल. आवाजी मतदानाने ही निवड प्रक्रिया होईल. महापौर निवड झाल्यानंतर त्याबाबत अधिकृत घोषणा सभागृहात केली जाते. ही प्रक्रिया पार पडल्यानंतर विराजमान झालेल्या महापौरांकडून उपमहापौर, सभागृह नेता, विरोधी पक्षनेता, गटनेतापदाची घोषणा केली जाते.
फेबुवारीत विषय समित्यांची निवड
महापौर निवड झाल्यानंतर स्थायी समिती, शिक्षण समिती तसेच वैधानिक समित्यांची निवड केली जाते. सर्वात आधी स्थायी समिती, शिक्षण समिती नियुक्त करावी लागते. त्यानंतर इतर वैधानिक समित्यांची नियुक्ती केली जाते. ही प्रक्रिया फेब्रुवारीच्या दुसऱ्या आठवड्यात पूर्ण करण्याचे नियोजन पालिकेच्या चिटणीस विभागाने केली आहे. ही प्रक्रिया १५ फेब्रुवारीपर्यंत पूर्ण केली जाणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
अर्थसंकल्प लांबण्याची शक्यता
मुंबई महापालिका अर्थसंकल्प नियमानुसार फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात म्हणजे ४ तारखेपर्यंत मांडला जाणे बंधनकारक आहे; मात्र समित्यांच्या निवड प्रक्रियेला उशीर होणार असल्याने अर्थसंकल्पही काही दिवस पुढे ढकलण्याची शक्यता आहे.
