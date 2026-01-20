कोळी बांधवांसाठी सागरी सुरक्षेचा धडा
कोळीबांधवांसाठी सागरी सुरक्षेचे धडे
भारतीय तटरक्षक दलाचा सुवर्ण महोत्सव; वर्सोव्यात प्रशिक्षण
मुंबई, ता. २० : भारतीय तटरक्षक दलाच्या ५०व्या स्थापनादिनानिमित्त वर्सोवा येथील कोळी जमात मैदानावर कोळीबांधवांसाठी मंगळवारी (ता. २०) विशेष जनजागृती व प्रशिक्षण कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. समुद्रातील सुरक्षेला प्राधान्य देत या कार्यक्रमात आपत्कालीन परिस्थितीत घ्यावयाची काळजी, सुरक्षित नौवहन पद्धती आणि ‘डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रान्समीटर’द्वारे मदत कशी मागावी, याचे प्रत्यक्ष प्रशिक्षण कोळीबांधवांना देण्यात आले.
खराब हवामान, समुद्रातील अचानक उद्भवणाऱ्या संकटांमध्ये कोळीबांधवांनी सतर्क कसे राहावे, याबाबत तटरक्षक दलाच्या तज्ज्ञांनी मार्गदर्शन केले. सागरी जीवनरक्षणासाठी आवश्यक कौशल्ये थेट मच्छीमारांपर्यंत पोहोचवण्याचा हा उपक्रम असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. प्रशिक्षणानंतर मोफत वैद्यकीय तपासणी शिबिराचे आयोजन करण्यात आले. यामध्ये आरोग्य तपासणी, डॉक्टरांचा सल्ला तसेच आवश्यक औषधे मोफत देण्यात आली. कार्यक्रमाच्या शेवटी भारतीय तटरक्षक दलाचे जवान आणि स्थानिक कोळीबांधव यांच्यात मैत्रीपूर्ण व्हॉलीबॉल सामना झाला. यामुळे परस्पर स्नेह आणि विश्वासाचे वातावरण निर्माण झाले.
...
समुद्रावरील सजग पहारेकरी
भारतीय तटरक्षक दलाच्या या उपक्रमाला सुमारे २५० कोळीबांधव व त्यांच्या कुटुंबीयांनी उपस्थिती लावली. कार्यक्रमास तटरक्षक दलातील वरिष्ठ अधिकारी निरीक्षक जनरल (कोस्टल सिक्युरिटी) राजीव जैन, (आयपीएस) आणि जिल्हा कमांडर उपमहानिरीक्षक सुधाकर पाटील उपस्थित होते. सागरी सुरक्षा आणि आपत्ती व्यवस्थापनात स्थानिक समुदायाची भूमिका महत्त्वाची असल्याचे त्यांनी या वेळी अधोरेखित केले. देशाच्या सागरी सीमांचे रक्षण करताना कोळीबांधव हेच समुद्रावरील पहिले सजग पहारेकरी असल्याची भावना व्यक्त करत भारतीय तटरक्षक दलाने त्यांच्या सुरक्षेसाठी आणि सक्षमीकरणासाठी कटिबद्ध असल्याचा पुनरुच्चार केला.
