शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या ११ पैकी सात नगरसेवकांच्या उपस्थितीत केली गटाची नोदंणी
ठाकरे गटाचे चार नगरसेवक अनुपस्थित
कोकण विभागीय आयुक्तांकडे नोंदणी; कारवाईचा इशारा
कल्याण, ता. २० (वार्ताहर) : कल्याण-डोंबिवली महापालिका निवडणुकीत शिवसेना ठाकरे गटाचे ११ नगरसेवक विजयी झाले आहेत. मंगळवारी कोकण विभागीय आयुक्तांकडे ठाकरे गटाच्या नोंदणीसाठी ११ नगरसेवकांपैकी सात नगरसेवक उपस्थित राहिले. त्यामुळे फुटाफुटीचे ग्रहण लागले का? तर गैहजर चार जणांवर पक्ष काय कारवाई करणार, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. तर या वेळी ठाकरे गटाच्या गटनेतेपदी उमेश बोरगावकर आणि पक्ष प्रतोदपदी संकेश भोईर यांची निवड केल्याची माहिती शहरप्रमुख बाळा परब यांनी दिली.
शिवसेना ठाकरे गटाने कल्याण-डोंबिवली विभागातून नव्या चेहऱ्यांना संधी दिली. तसेच मनसेशी युती करून जागावाटपाची बोलणी केली. ठाकरे गटाने ६५ जागा तर मनसेने ५४ जागा घेतल्या; मात्र प्रत्यक्षात ठाकरे गटाला ५४ ठिकाणी उमेदवार देता आले. यात ११ आणि मनसेचे पाच नगरसेवक निवडून आले आहेत. ठाकरे गटाच्या ११ पैकी सात नगरसेवक गट नोंदणीसाठी उपस्थित होते. तर चार नगरसेवक गैहजर राहिल्याने ठाकरे गटाला मोठा फटका बसल्याचे दिसत आहे.
कारवाई करणार ः परब
कल्याण शिवसेना शहरप्रमुख बाळा परब यांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत सांगितले, की मंगळवारी कोकण विभागीय आयुक्त कार्यालय येथे पक्षाचे नवनिर्वाचित ११ नगरसेवकांपैकी चार नगरसेवक उपस्थित नव्हते. उपस्थित सात जणांमधील उमेश बोरगावकर यांची गटनेतापदी नियुक्ती करण्यात आली. तर प्रतोदपदी संकेश भोईर यांची निवड करण्यात आली आहे. गैहजर नगरसेवक मधुर म्हात्रे, कीर्ती ढोणे, राहुल कोट, स्वप्नाली केणे यांच्यावर कारवाई करणार असल्याचे परब यांनी सांगितले. परब राहत असलेल्या प्रभागातील चार उमेदवार ठाकरे गटाचे निवडून आले असून लगतच्या प्रभागातून एक उमेदवार असे एकूण पाच नगरसेवक निवडून आले असल्याचे परब यांनी स्पष्ट केले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.