काँग्रेसमधील गटबाजी उफाळली
पालिकेतील अपयशानंतर मुंबई अध्यक्ष हटावची मागणी
मुंबई, ता. २० : मुंबई महापालिका निवडणुकीत आतापर्यंतची सर्वात वाईट कामगिरी केल्यानंतर मुंबई काँग्रेसमधील अंतर्गत गटबाजी अधिकच उफाळली आहे. यासाठी जबाबदार धरून मुंबई प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवाड यांचा राजीनामा घ्यावा, अशी मागणी काँग्रेसमधील एका गटाने केली आहे. त्यामुळे दिल्लीदरबारी गायकवाड यांच्या तक्रारीचा पाढा वाचण्याची तयारी या गटाने केली आहे. दुसरीकडे गायकवाड गटाने हे सर्व आरोप फेटाळले आहेत.
मुंबई महापालिकेच्या राजकारणावर दबदबा असलेल्या काँग्रेस पक्षाचे संख्याबळ या वेळी ३१ वरून २४ वर आले. तब्बल तीन दशकांनंतर विरोधी पक्षनेतेपदही काँग्रेसच्या हातातून गेले. महापालिका निकालानंतर आमदार भाई जगताप यांनी वर्षा गायकवाड यांच्या राजीनाम्याची मागणी करून पक्षातील अंतर्गत खदखद व्यक्त केली; मात्र दुसऱ्याच दिवशी जगताप यांना थेट कारणे दाखवा नोटीस बजावली गेली. दरम्यान, गायकवाड यांची मुंबई अध्यक्षपदावर नियुक्ती झाल्यापासून त्यांच्याविरोधात काँग्रेसमधील ज्येष्ठ नेत्यांचा एक गट सक्रिय आहे. यामध्ये भाई जगताप, चंद्रकांत हंडोरे, नसीम खान, अमरजितसिंह मनहास, चरणजितसिंह सप्रा यांचा समावेश आहे. लोकसभा, विधानसभेतही या गटातील नेत्यांनी गायकवाड यांच्या नेतृत्वावर आरोप-प्रत्यारोपाच्या फैरी झडल्या होत्या. त्यातच आता पालिका निवडणुकीत पक्षासाठी अनुकूल असणाऱ्या जागा ‘वंचित’ला देण्याचा तसेच शिवसेनेला (ठाकरे गट) मदत केल्याचा आरोप गायकवाड यांच्यावर केला जात आहे. यामध्ये खासदार चंद्रकांत हंडोरे यांची मुलगी आणि नसीम खान यांच्या मुलाला पाडण्यासाठी गायकवाड यांनी प्रयत्न केल्याचे आरोप करण्यात आले आहेत. मानखुर्द-शिवाजीनगरच्या प्रभाग १४० मधून उमेदवार असलेल्या प्रज्योती हंडोरे यांच्याविरोधात वंचितच्या उमेदवाराने अपक्ष अर्ज भरला; मात्र या उमेदवाराला गायकवाड यांनी बळ दिल्याचा गंभीर आरोप केला जात आहे. नसीम खान यांच्या मुलाला पाडण्यासाठी ठाकरे गटाच्या उमेदवाराला छुपा पाठिंबा दिल्याचाही आरोप या गटाने केला आहे.
अपयशाला जबाबदार कोण?
मुंबईत काँग्रेसचे तीन आमदार आहेत. यापैकी अस्लम शेख आणि अमीन पटेल यांनी अनुक्रमे मालाड व मुंबादेवी मतदारसंघात चार-चार नगरसेवक निवडून आणले; मात्र गायकवाड कुटुंबाचा प्रभाव असलेल्या धारावी मतदारसंघातील सात जागांपैकी पक्षाला केवळ दोन जागांवर विजय मिळवता आला. जे दोन नगरसेवक विजयी झाले, तेदेखील त्यांच्या वैयक्तिक प्रभावामुळे निवडून आल्याचे सांगितले जाते. या अपयशाला गायकवाड भगिनींना का जबाबदार ठरवू नये, असा सवाल या गटाचा आहे.
विरोधक गटाचे आरोप
- गायकवाड यांचा मनमानी कारभार
- निर्णयप्रक्रियेत डावलणे
- दिल्लीदरबारी प्रतिमा डागाळण्याचा प्रयत्न
- मुंबईतील अपयशाला जबाबदार कोण?
- पडद्यामागून पाडापाडीचे राजकारण
गायकवाड गटाने आरोप फेटाळले
ज्येष्ठ नेत्याचा लक्ष हे केवळ त्यांच्या प्रभागापुरतेच होते. सर्वाधिक सभा वर्षा गायकवाड यांनी घेतल्या. त्या खासदार असलेल्या उत्तर मध्य मुंबईतून सर्वाधिक सात नगरसेवक निवडून आले. अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत हे यश त्यांनी मिळवून दिल्याचा दावा गायकवाड गटाने केला आहे.
