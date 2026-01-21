ठाण्यातून अल्पवयीन मुलगी बेपत्ता
ठाण्यातून अल्पवयीन मुलगी बेपत्ता
ठाणे, ता. २१ : अभ्यास करण्यावरून आईने हटकल्यामुळे रागाच्या भरात एका आठवीत शिकणाऱ्या मुलीने घर सोडल्याची धक्कादायक घटना ठाण्यातील घोडबंदर रोड परिसरात घडली आहे. बराच वेळ शोध घेऊनही मुलगी न सापडल्याने, तिला कोणीतरी फूस लावून पळवून नेल्याचा संशय पालकांनी व्यक्त केला असून कासारवडवली पोलिस ठाण्यात अपहरणाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
सोमवारी (ता. १९) सकाळी आई-वडिलांनी आपल्या दोन्ही मुलांना अभ्यासात लक्ष देत नसल्याबद्दल समज दिली होती. मुलीचे वडील कामाच्या निमित्ताने केरळला गेले होते, संध्याकाळी ७.३० वाजण्याच्या सुमारास मुलगी नेहमीप्रमाणे सोसायटीच्या आवारात खेळायला जात होती. त्या वेळी आईने तिला पुन्हा अभ्यासाची आठवण करून दिली, ज्यामुळे ती मुलगी रागातच बाहेर पडली. रात्री १० वाजता मुलीचा भाऊ तिला बोलावण्यासाठी खाली गेला, तेव्हा ती सायकल चालवत होती आणि तिने घरी येण्यास नकार दिला. त्यानंतर रात्री १०.३० वाजता आई आणि भाऊ पुन्हा तिला आणण्यासाठी खाली गेले असता ती गायब होती. सोसायटीच्या सुरक्षा रक्षकाने ती सायकलसह गेटबाहेर गेल्याचे सांगितले. नातेवाईक आणि मैत्रिणींकडे शोध घेऊनही मुलगी न सापडल्याने पालकांनी पोलिसांत धाव घेतली. अनोळखी व्यक्तीने तिला फूस लावून पळवून नेल्याचा संशय तक्रारीत नमूद केला आहे. कासारवडवली पोलिसांनी अपहरणाचा गुन्हा नोंदवून मुलीचा शोध सुरू केला आहे.
