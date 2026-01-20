मुंबई पुणे द्रुतगती मार्गावर गुरांचा कळप. प्रवाशांची सुरक्षा रामभरोसे
मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावर गुरांचा कळप
खालापूर, ता. २० (बातमीदार) ः मुंबई-पुणे दुतगती मार्गावर मंगळवारी दुपारी गुरांचा कळप दिसल्याने पुन्हा एकदा या मार्गावरील सुरक्षिततेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. तर भरधाव वाहनाची धडक बसून वासरूदेखील जखमी झाले. ताशी १०० किलोमीटर वेगमर्यादा असलेल्या मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावर मंगळवारी किलोमीटर ३५ दरम्यान गुरांचा कळप आला. याठिकाणी अतिरिक्त लेनच काम सुरू आहे. सुसाट वाहनाची धडक बसून वासरू जखमी झाले होते. या घटनेची माहिती मिळाल्यानंतर आयआरबी पेट्रोलिंग पथकाने घटनास्थळी जाऊन मदत केली; परंतु भरमसाट टोल घेत असताना प्रवाशांची सुरक्षेकडे होत असलेले दुर्लक्ष यामुळे मंगळवारी जरी मोठी दुर्घटना टळली असली तरी याबाबत आयआरबीने गांभीर्याने विचार करावा, अशी मागणी प्रवासी करीत आहेत.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.