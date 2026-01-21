ढोल-ताशांच्या गजरात गणरायाचे स्वागत
बदलापूर, ता. २१ (बातमीदार) : गणपतीच्या कृपेमुळे आयुष्यातील कठीण काळावर मात करत पुन्हा उभारी घेत आयात-निर्यात व्यवसाय सुरू करणारे बदलापुरातील युवा उद्योजक निमेश जनवाड यांच्या निवासस्थानी माघी गणेशोत्सवानिमित्त ‘चिंतामणी क्रिएशन’ या नावाने गणरायाचे आगमन झाले. ढोल-ताशांचे पथक, वरळी बीट्स, डीजे आणि उत्साही भक्तांच्या उपस्थितीत पारंपरिक पद्धतीने वाजत–गाजत मिरवणूक काढण्यात आली.
अनेक वर्षांपासून निमेश जनवाड माघी गणेशोत्सव मोठ्या उत्साहात साजरा करीत आहे. या उत्सवाच्या माध्यमातून सांस्कृतिक उपक्रमांसह विविध सामाजिक उपक्रमही राबविले जातात. दहा दिवस चालणाऱ्या या उत्सवकाळात महिलांसह नागरिकांसाठी विविध शिबिरे, खेळांचे प्रकार, भजन-कीर्तन; तसेच धार्मिक व सामाजिक कार्यक्रम घेत असतात. जनवाड आज बदलापुरातून पन्नासहून अधिक देशांमध्ये गणपती बाप्पाच्या मूर्तींची निर्यात करीत आहेत. बदलापूरसारख्या छोट्या शहरातून जागतिक स्तरावर व्यवसाय उभारता येतो, हे त्यांनी प्रत्यक्ष कृतीतून सिद्ध केले आहे. याचबरोबर स्थानिक पातळीवर अनेकांना रोजगार उपलब्ध करून देत ते सामाजिक बांधिलकीही जपत आहेत. गणरायच्या आशीर्वादामुळेच हे यश मिळाल्याची भावना जनवाड यांनी यावेळी व्यक्त केली. या सोहळ्याला मुरबाड विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार किसन कथोरे, अंबरनाथच्या नगराध्यक्षा तेजश्री करंजुले पाटील, बदलापूरचे माजी नगराध्यक्ष राजेंद्र घोरपडे, नगरसेविका प्रणिता कुलकर्णी यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते.
प्रेरणादायी आदर्श
युवा उद्योजक म्हणून बदलापुराचे नाव सातासमुद्रापार पोहोचवणारे निमेश जनवाड हे तरुणांसाठी प्रेरणादायी आदर्श आहेत. त्यांच्या कार्याचे आणि गणरायाच्या आगमन सोहळ्याचे विशेष कौतुक आहे, असे आमदार किसन कथोरे यांनी नमूद केले.
