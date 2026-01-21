महापालिकेत पदांची मोठी मोकळी
सकाळ वृत्तसेवा
नवी मुंबई, ता. २१ ः राज्यातील श्रीमंत महापालिकांपैकी एक अशी नवी मुंबई महापालिकेची ओळख आहे; परंतु या महापालिकेत काम करणारे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची मोठी फौज सेवानिवृत्त झाली आहे. २०२६ वर्षात आणखीन काही अधिकारी सेवानिवृत्तीच्या उंबरठ्यावर येऊन पोहोचले आहेत. अशात महापालिकेत तब्बल ७५० रिक्त जागांची पोकळी निर्माण झाली आहे.
नवी मुंबई महापालिका सध्या एका मोठ्या प्रशासकीय संक्रमणातून जात आहे. शहराचा विस्तार आणि नागरी गरजा वाढत असताना, गेल्या पाच वर्षांत महापालिकेच्या सेवेतून मोठ्या संख्येने अनुभवी अधिकारी व कर्मचारी सेवानिवृत्त झाले आहेत. या निवृत्तीमुळे निर्माण झालेली रिक्त पदे भरण्यासाठी प्रशासनाने आता कंबर कसली असून, २०२६ हे वर्ष या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे. २० जानेवारीच्या उपलब्ध असलेल्या प्रशासकीय माहितीनुसार, महापालिकेच्या आस्थापना विभागाकडून चालू वर्षातील सेवानिवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची यादी अद्ययावत करण्याचे काम सुरू आहे. १ जानेवारी २०२५च्या सेवाज्येष्ठता सूचीनुसार, तांत्रिक, वैद्यकीय आणि प्रशासकीय विभागातील अनेक वरिष्ठ अधिकारी यावर्षी निवृत्त होत आहेत. जरी संपूर्ण वर्षाची एकत्रित अधिकृत संख्या वर्षाच्या अखेरीस स्पष्ट होत असली, तरी दरमहा सरासरी २५ ते ३० कर्मचारी निवृत्त होत आहेत.
गेल्या पाच वर्षांत नवी मुंबई महापालिकेने अनुभवी नेतृत्वाची मोठी फळी निवृत्त होताना पाहिली आहे. मे २०२५ मध्ये एकाच वेळी ३१ अधिकारी, कर्मचारी आणि शिक्षकांचा सेवानिवृत्ती सोहळा पार पडला होता. यामध्ये अतिरिक्त शहर अभियंता संजय खताळ, कार्यकारी अभियंता मनोहर सोनवणे आणि स्त्रीरोगतज्ज्ञ डॉ. जया श्रीनिवासन यांसारख्या महत्त्वाच्या पदांवरील व्यक्तींचा समावेश होता.
तीन वर्षांत अनेक पदे रिक्त
२०२१ पासून महापालिकेतील सेवानिवृत्तीचे प्रमाण वाढले आहे. एका अहवालानुसार, २०२१ पासून निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांची संख्या लक्षणीय असून, केवळ एका विशिष्ट गृहनिर्माण लाभासंदर्भात ३० ते ४० निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांवर चर्चा झाली होती, जे एकूण निवृत्तीच्या संख्येचा केवळ एक भाग आहेत.
नवीन पदभरतीचे आदेश
मोठ्या प्रमाणात होणाऱ्या सेवानिवृत्तीमुळे प्रशासनावर कामाचा ताण वाढू नये, म्हणून महापालिका आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे यांनी ‘मेगा’भरती प्रक्रिया राबवण्याचे आदेश दिले आहेत.
६६८ पदांची मोठी भरती
निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या जागी गट-क आणि गट-ड मधील ३० संवर्गातील ६६८ रिक्त पदे भरण्यासाठी मोठी मोहीम राबवण्यात आली आहे; परंतु या भरतीला कंत्राटी कामगारांच्या संघटनांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दावा दाखल केल्यामुळे सध्या या भरतीवर स्थगिती आदेश आला आहे.
नवीन भरतीला वेग
५ जानेवारीपासून १३२ नवीन तांत्रिक आणि वैद्यकीय पदांसाठी अर्ज प्रक्रिया सुरू झाली असून ती ४ फेब्रुवारीपर्यंत चालणार आहे. यामध्ये कनिष्ठ अभियंता, सर्जन आणि भूलतज्ज्ञ यांसारख्या महत्त्वाच्या पदांचा समावेश आहे.
