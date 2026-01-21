मतांच्या गणितात भाजपची सरशी
उल्हासनगरमध्ये भाजपची ऐतिहासिक मुसंडी
३७.८ टक्के मतांसह ठरला नंबर एकचा पक्ष
उल्हासनगर, ता. २१ (वार्ताहर) : उल्हासनगर महापालिकेच्या २०२६ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाने विरोधकांना धूळ चारत शहराच्या राजकारणात आपले निर्विवाद वर्चस्व प्रस्थापित केले आहे. ७४,३०८ मतांच्या स्पष्ट आघाडीसह भाजपने शहरातील सर्वात मोठा पक्ष म्हणून उदय मिळवला असून, सत्तासमीकरणांना नवी दिशा दिली आहे.
निकालांच्या सविस्तर आकडेवारीनुसार भाजपला एकूण २,८८,०९७ मते मिळाली असून, ही संख्या एकूण मतदानाच्या ३७.८ टक्के इतकी आहे. यामुळे शहरातील सर्वाधिक मतांचा वाटा भाजपकडे गेला आहे. दुसरीकडे प्रमुख प्रतिस्पर्धी असलेल्या शिवसेना शिंदे गटाला २,१३,७८९ मते मिळाली असून, त्यांची टक्केवारी ३०.३ टक्के इतकी राहिली. या दोन प्रमुख पक्षांतील मत फरकानेच निकालांचे पारडे स्पष्टपणे भाजपच्या बाजूने झुकले. इतर पक्षांची स्थिती पाहिल्यास साई पक्षाला ३.७ टक्के, वंचित बहुजन आघाडीला ३.३ टक्के आणि काँग्रेसला२.३ टक्के मते मिळाली. या पक्षांना मतदारांनी फारसा प्रतिसाद दिलेला दिसत नाही, तर चार टक्के मतदारांनी ‘नोटा’चा पर्याय निवडल्याने प्रस्थापित राजकारण्यांविषयीचा काही अंशी असंतोषही दिसून आला आहे.
उल्हासनगर महापालिकेच्या निर्णयप्रक्रियेत या विजयामुळे भाजपची पकड अधिक मजबूत झाली आहे. मतदारांनी दिलेला हा स्पष्ट कौल आगामी काळातील विकासकामांवर आणि शहराच्या राजकारणावर मोठा प्रभाव टाकणारा ठरेल. आता या जनमताचा सन्मान करत भाजप शहराचा विकास कसा साधते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
पक्षनिहाय स्थिती
पक्ष मिळालेली मते मतांची टक्केवारी
भाजप २,८८,०९७ ३७.८
शिवसेना (शिंदे गट) २,१३,७८९ ३०.३
शिवसेना (ठाकरे गट) - ५.५
राष्ट्रवादी (अजित पवार) - ४.७
अपक्ष - ४.७
नोटा - ४.०
