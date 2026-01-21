‘आपला दवाखाना''चे कंत्राटी कर्मचारी पगाराविना
‘आपला दवाखाना’तील सेवेकरी उपेक्षित
५९ कंत्राटी कर्मचारी पाच महिन्यांपासून पगाराविना
जव्हार, ता. २१ (बातमीदार)ः प्राथमिक आरोग्य केंद्राशी संलग्न असणाऱ्या ‘बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना’ या महत्त्वाकांक्षी आरोग्य योजनेत पालघर जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या ५९ कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना पाच महिन्यांपासून वेतन मिळालेले नाही. त्यामुळे शासनाने सर्वसामान्य नागरिकांना मोफत व सुलभ आरोग्यसेवा देण्यासाठी सुरू केलेल्या योजनेतील सेवेकरी आर्थिक विवंचनेत सापडले आहेत.
प्राथमिक आरोग्य केंद्रांतर्गत चालणाऱ्या दवाखान्यांमध्ये विविध पदांवर कर्मचारी कंत्राटी पद्धतीने नियुक्त करण्यात आले आहेत. मात्र, पालघर जिल्हा परिषदेने संबंधित कंत्राटी कंपनीला वेळेवर देयके कंपनीकडून थकविण्यात आल्याची माहिती समोर आहे. पगार नसल्याने कर्मचाऱ्यांवर घरखर्च, शिक्षण, भाडे, कर्जाचे हप्ते भरण्यात विविध अडचणी उद्भवत आहेत, तर काहींवर उपासमारीची वेळ आली आहे. विशेष म्हणजे, सर्व कर्मचारी अशा कठीण प्रसंगातही नियमितपणे रुग्णसेवा देत आहेत, पण त्यांच्या वेतनाकडे दुर्लक्ष होत असल्याने संतापाचे वातावरण आहे.
हक्काच्या पगारासाठी हेलपाटे
कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी पालघर जिल्हा परिषद कार्यालयात वारंवार हेलपाटे मारले, निवेदने दिली आहेत. मात्र, प्रशासनाकडून अद्याप ठोस निर्णय घेण्यात आलेला नाही. आम्ही रुग्णसेवा करताना कधीही कामात कचुराई केली नाही. मात्र, आमच्या हक्काच्या पगारासाठी भीक मागावी लागत असल्याची भावना कर्मचाऱ्यांमध्ये आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेने तातडीने थकीत वेतन अदा करावे, अशी मागणी होत आहे.
जव्हार शहरात आपला दवाखाना रुग्णांसाठी अतिशय लाभदायक ठरत आहे. मात्र, गेल्या काही दिवसांपासून कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना पगार दिला नाही. कंत्राटी कर्मचारी हा एकटा नसून त्यासोबत कुटुंबदेखील असते, याचा भान ठेवणे गरजेचे आहे.
- राजेश भोये, सामाजिक कार्यकर्ते
