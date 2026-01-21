भाजपचे ''स्ट्राइक रेट''मध्ये वर्चस्व
भाजपचे ‘स्ट्राइक रेट’मध्ये वर्चस्व
कल्याण-डोंबिवलीत जास्त जागा लढवूनही शिंदे गटाला कमी जागा
डोंबिवली, ता. २१ : कल्याण-डोंबिवली महापालिका निवडणुकीत शिवसेना (शिंदे गट) आणि भाजप महायुतीने यश मिळाले असले, तरी अंतर्गत गणितांमध्ये भाजपची सरशी झाली आहे. ७० जागा लढवूनही शिंदे गटाला अपेक्षेप्रमाणे यश मिळालेले नाही, तर भाजपने ५६ पैकी ५० जागा जिंकून आपला ‘स्ट्राइक रेट’ अधिक मजबूत केला आहे.
शिवसेनेचा बालेकिल्ला असूनही शिंदे गटाला मागील निवडणुकीतील ५३ हा आकडा ओलांडता आला नाही. उलट जागा जास्त लढवूनही यश मर्यादित राहिले. विधानसभा निवडणुकीवेळी दीपेश म्हात्रे आणि महेश गायकवाड यांची नाराजी शिंदे गटाच्या मुळावर आल्याचे बोलले जात आहे. तसेच ठाकरे गटाचे अस्तित्व संपवण्याच्या प्रयत्नात शिंदे गटाने स्वतःच्या संघटनात्मक बांधणीकडे दुर्लक्ष केल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे.
भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी निवडणुकीपूर्वीच मनसे आणि ठाकरे गटातील शिलेदारांना आपल्याकडे वळवून पक्ष मजबूत केला होता. निवडणुकीच्या सुरुवातीलाच काही जागा बिनविरोध जिंकून भाजपने आपले पारडे आधीच जड केले होते. कल्याण पश्चिम आणि डोंबिवलीत भाजपने आपले पाय घट्ट रोवले असून, ४३ वरून ५० जागांपर्यंत मजल मारली आहे.
निवडणुकीत ४८ माजी नगरसेवक पुन्हा निवडून आले असले, तरी सत्तेच्या चाव्या आता भाजपकडे अधिक प्रभावीपणे राहण्याची शक्यता आहे. कल्याण-डोंबिवलीत नेहमी ‘मोठ्या भावा’च्या भूमिकेत असणाऱ्या शिवसेनेला आता भाजपच्या वाढत्या ताकदीचा विचार करावा लागणार आहे; मात्र आता मनसेने शिंदे गटाला पाठिंबा दिल्याने त्यांच्याकडे आता पूर्ण बहुमताचा आकडा आला आहे.
आकडेवारीतील तुलना
पक्ष लढवलेल्या जागा विजयी जागा स्ट्राइक रेट (अंदाजे)
शिवसेना (शिंदे गट) ७० ५३ ७५
भारतीय जनता पक्ष ५६ ५० ८९
