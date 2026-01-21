पशु आरोग्यासाठी प्रशासन सज्ज
डहाणू तालुक्यात सात दिवसीय शिबिर
कासा, ता.२१ (बातमीदार)ः पालघरच्या पशुसंवर्धन विभाग, मुंबई पशुवैद्यकीय महाविद्यालय यांच्या संयुक्त विद्यमाने राष्ट्रीय सेवा योजना अंतर्गत सात दिवसीय पशु आरोग्य शिबिर भरवण्यात आले आहे. या शिबिरात जनावरांचे लसीकरणाबरोबर पशुपालकांसाठी प्रशिक्षण शिबिरे होणार आहेत.
डहाणू तालुक्यात महामार्गावर फिरणाऱ्या मोकाट जनावरांमुळे अपघातांचे प्रमाण वाढले आहे. अशा जनावरांच्या गळ्यात रेडियम पट्टे बांधण्याची मोहीमही शिबिराच्या माध्यमातून राबवली जात आहे. यामुळे रात्रीच्या वेळी होणाऱ्या अपघातांमध्ये घट होण्यास मदत होणार आहे. तसेच तालुक्यात मोकाट कुत्र्यांचे प्रमाण वाढल्याने रेबीज लसीकरणाची तातडीची गरज लक्षात घेऊन व्यापक मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. या उपक्रमासाठी आश्रय फाउंडेशन यांचे सहकार्य लाभत असून, मुंबई पशुवैद्यकीय महाविद्यालयातील विद्यार्थी, प्राध्यापक व इतर कर्मचारी एनएसएस अंतर्गत सक्रिय सहभाग घेत आहेत. याचबरोबर पशुपालकांना शासनाच्या विविध पशुसंवर्धन योजनांची माहिती देऊन किसान क्रेडिट कार्ड योजनेचे अर्ज भण्यात येत आहे.
१२० विद्यार्थी सहभागी
डहाणू येथील कोसबाड कृषी विज्ञान केंद्रात मंगळवारी शिबिराचे उद्घघाटन डहाणू नगरपरिषदेचे नगराध्यक्ष राजेश माच्छी यांनी केले. यावेळी नगरसेवक मिहीर शहा, प्रादेशिक सह आयुक्त (पशुसंवर्धन) डॉ. प्रशांत कांबळे, मुंबई पशुवैद्यकीय महाविद्यालयाचे सहयोगी अधिष्ठाता डॉ. आर. गायकवाड, शिबिर प्रमुख डॉ. नीलेश डगली, डॉ. सुकाळे, डॉ.पारवे उपस्थित होते. या शिबिरात १२० विद्यार्थी सहभागी झाले आहेत.
