मुलांच्या वेशभूषेतून झळकले संस्कृतीचे प्रतिबिंब
माणगाव, ता. २१ (वार्ताहर) : माणगाव शिक्षण प्रसारक मंडळाच्या सुधाकर नारायण शिपुरकर इंग्रजी माध्यम शाळेत आयोजित वेशभूषा स्पर्धेत विद्यार्थ्यांनी भारतीय संस्कृती, इतिहास आणि कल्पनाशक्तीचा अद्भुत संगम साकारला. स्पर्धेत सहभागी चिमुकल्या विद्यार्थ्यांच्या अभिनव वेशभूषा, आत्मविश्वासपूर्ण सादरीकरण आणि त्यामागील विचारसरणी पाहून पालक थक्क झाले.
विद्यार्थ्यांनी महात्मा गांधी, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, नेहरू, भगतसिंग आणि सावित्रीबाई फुले यांसारख्या थोर व्यक्तिमत्त्वांचे प्रभावी सादरीकरण करत देशभक्ती, शिक्षण आणि सामाजिक समतेचे संदेश मांडले. सैनिक, डॉक्टर, वकील आणि शेतकरी यांच्या व्यक्तिरेखांमधून समाजातील विविध घटकांचे महत्त्व उजागर झाले. देवी-देवतांच्या वेशभूषांतून भारतीय परंपरेचा आणि श्रद्धेचा प्रत्यय आला; तर रोबोट, स्पायडर मॅन, स्ट्रॉबेरी, फुले, पक्षी आणि सागरी जीवांच्या वेशभूषांनी मुलांची सर्जनशीलता व पर्यावरण जागरूकता अधोरेखित केली.
पालकांचा उत्स्फूर्त सहभाग आणि सहकार्यामुळे हा उपक्रम अधिक संस्मरणीय ठरला. कार्यक्रमाच्या यशाबद्दल शाळेच्या व्यवस्थापन व शिक्षकवर्गाचे कौतुक करण्यात आले.
फोटो ओळ - शिपुरकर शाळेत विद्यार्थ्यांनी वेगवेगळी वेशभूषा साकारली.
