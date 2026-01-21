‘डिजिटल अरेस्ट’च्या नावाखाली कामोठ्यात थरार
पनवेल, ता. २१ (वार्ताहर) : कामोठेत राहणाऱ्या एका ज्येष्ठ व्यक्तीला ४९० कोटींच्या मनी लॉन्डरिंग प्रकरणात अटक करण्याची भीती दाखवून एका सायबर टोळीने त्याला व त्याच्या पत्नीला दहा दिवस व्हिडिओ कॉलवर नजरकैदेत ठेवून त्यांच्याकडून १४ लाख रुपये उकळल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. त्यांनी सोमवारी (ता. १९) कामोठे पोलिस ठाण्यात तक्रार नोंदवल्यावर गुन्हा दाखल केला आहे.
ब्रिजलाल (वय ६५) हे कामोठे सेक्टर-३६ मध्ये कुटुंबासह राहण्यास आहेत. २६ नोव्हेंबरला एका सायबर गुन्हेगाराने त्यांना संपर्क साधून त्यांच्या नावाने सिमकार्ड घेत त्याद्वारे गैरव्यवहार झाल्यामुळे त्यांचा फोन बंद होणार असल्याचे सांगून त्यांना दोन तासांत कुलाबा पोलिस ठाण्यात जाऊन तक्रार देण्यास सांगितले, मात्र त्यांनी कुलाबा येथे जाणे शक्य नसल्याचे सांगितल्यानंतर सायबर गुन्हेगाराने हा कॉल थेट कुलाबा पोलिस ठाणे आणि नंतर दिल्ली एनसीसीएस विभागामध्ये ट्रान्स्फर करत असल्याचे भासवले. त्यानंतर सायबर गुन्हेगारांनी स्वत:ला पोलिस व ईडीचे अधिकारी असल्याचे भासवले. तसेच महाराष्ट्र पोलिसांचा लोगो असलेल्या व्हॉट्सॲप व्हिडिओ कॉलवरुन ब्रिजलाल यांना संपर्क साधून त्यांच्या आधार कार्डचा गैरवापर करून बँकेत खाते उघडून त्याद्वारे ४९० कोटींची मनी लॉन्डरिंग झाल्याचे सांगितले. या प्रकरणात त्यांच्याविरोधात अटक वॉरंट निघाल्याचे सांगत ब्रिजलाल यांना भीती दाखवली. त्यानंतर या टोळीने जेवताना व झोपतानादेखील त्यांना मोबाईल सुरू ठेवण्यास भाग पाडले.
‘एफडी’चे पैसे वळते
तपासाच्या नावाखाली ब्रिजलाल व त्यांच्या पत्नीच्या नावे बँकेत असलेल्या ‘एफडी’ तोडण्यास भाग पाडले. ब्रिजलाल यांनी २९ नोव्हेंबरला स्वत:च्या खात्यातील ९ लाख रुपये, तर पत्नीच्या ‘एफडी’तील पाच लाख रुपये सायबर टोळीने दिलेल्या बँकेत वळते केले. या व्यवहाराबाबत विश्वास बसावा, यासाठी सायबर टोळीने त्यांना बनावट ‘आरबीआय’चे पत्रसुद्धा पाठवले.
दहा दिवस नजरकैदेत
२६ नोव्हेंबर ते ५ डिसेंबर या कालावधीत सतत व्हिडिओ कॉलवर नजरकैदेत ठेवल्यानंतर या सायबर टोळीने त्यांची चौकशी पूर्ण झाल्याचे सांगितले. जवळच्या पोलिस ठाण्यातून एनओसी घेऊन आल्यास, त्यांना त्यांचे पैसे परत मिळतील, असे सांगितले. त्यानुसार ब्रिजलाल कामोठे पोलिस ठाण्यात गेल्यानंतर हा सायबर फसवणुकीचा प्रकार असल्याचे त्यांना सांगण्यात आले.
