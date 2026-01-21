पावणे तीन हजार मूर्ति होणार विराजमान
ठाणे जिल्ह्यात माघी गणेशोत्सवाचा उत्साह
सार्वजनिकपेक्षा घरगुती गणेशमूर्तींची संख्या अधिक
ठाणे, ता. २१ : लोकमान्य टिळकांनी सुरू केलेल्या सार्वजनिक गणेशोत्सवाप्रमाणेच आता ठाण्यात माघी गणेशोत्सवाची क्रेझही दिवसेंदिवस वाढत आहे. यंदा ठाणे पोलिस आयुक्तालयाच्या क्षेत्रात सुमारे २,६९७ गणपती विराजमान होणार आहेत. विशेष म्हणजे, यंदा भव्य सार्वजनिक मंडळांपेक्षा घरगुती बाप्पांच्या प्रतिष्ठापनेकडे नागरिकांचा कल अधिक असल्याचे आकडेवारीवरून स्पष्ट होत आहे.
ठाणे जिल्ह्यात माघी गणेशोत्सवाचे मुख्य केंद्र म्हणून कल्याण परिमंडळ समोर आले आहे. एकीकडे भव्य देखावे आणि गर्दी टाळण्याकडे कल असताना, दुसरीकडे पारंपरिक पद्धतीने घरीच उत्सव साजरा करण्याला पसंती मिळत आहे. यंदाही दीड आणि पाच दिवसांच्या गणपतींना भाविकांनी मोठी पसंती दिली आहे. मर्यादित कालावधीत श्रद्धेने पूजा करून बाप्पाला निरोप देण्याची परंपरा वाढताना दिसत आहे. भव्यतेपेक्षा भक्तीकडे झुकलेली ही मानसिकता ठाणे जिल्ह्यातील उत्सवाचे स्वरूप अधिक शांत आणि कौटुंबिक करत आहे. गुरुवारपासून (ता. २२) बाप्पांच्या प्राणप्रतिष्ठापनेला सुरुवात होत असून ठाणे जिल्हा गणपती बाप्पा मोरयाच्या जयघोषाने दुमदुमणार आहे.
परिमंडळनिहाय बाप्पांची आकडेवारी
परिमंडळ सार्वजनिक गणपती घरगुती गणपती एकूण
कल्याण ७० ९८० १,०५०
भिवंडी ०६ ७७६ ७८२
ठाणे २२ ३५६ ३७८
उल्हासनगर ३२ २५९ २९१
वागळे इस्टेट ३१ १६५ १९६
एकूण १६१ २,५३६ २,६९७
