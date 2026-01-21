मराठी शाळा म्हणजे संस्कारांची खाण
आमदार सुलभा गायकवाड यांचे प्रतिपादन; सम्राट अशोक विद्यालयात वार्षिक स्नेहसंमेलन
कल्याण, ता. २१ (वार्ताहर) : पाली भाषा प्रचार आणि प्रसार ट्रस्ट संचलित सम्राट अशोक विद्यालय (प्राथमिक व माध्यमिक) आणि विपश्यना बालविहार यांचे संयुक्त वार्षिक स्नेहसंमेलन नुकतेच करपेवाडी सभागृहात दिमाखात पार पडले. या सोहळ्यात विद्यार्थ्यांनी महाराष्ट्राची संस्कृती, पाणीबचत आणि सोशल मीडियाचा गैरवापर अशा ज्वलंत विषयांवर प्रबोधनात्मक सांस्कृतिक कार्यक्रम सादर केले.
कार्यक्रमाला प्रमुख पाहुण्या म्हणून कल्याण पूर्वच्या आमदार सुलभा गायकवाड उपस्थित होत्या. आपल्या मनोगतात त्या म्हणाल्या, ‘‘मराठी माध्यमाच्या शाळा शिक्षणासोबतच उत्तम संस्कारही देतात. सम्राट अशोक विद्यालय गोरगरिबांच्या मुलांसाठी ज्ञानाचे कवाड उघडत आहे; मात्र केवळ शाळाच नाही, तर पालकांनीही मुलांच्या शिक्षणाकडे वैयक्तिक लक्ष देणे आवश्यक आहे.’’
शिक्षण अधिकारी विजय सरकटे यांनी शाळेच्या उपक्रमशीलतेचे कौतुक केले. सध्या आनंददायी शिक्षणावर भर दिला जात असला तरी, सम्राट अशोक विद्यालयात ही परंपरा अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. विविध उपक्रमांमुळे ही शाळा एक ‘उपक्रमशील शाळा’ म्हणून ओळखली जाते, असे गौरवोद्गार त्यांनी काढले.
सांस्कृतिक सोहळ्याचे आकर्षण
स्नेहसंमेलनात एकूण २६५ विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेतला. महाराष्ट्राच्या रूढी-परंपरा आणि आधुनिक समस्यांवर आधारित त्यांच्या सादरीकरणाला पालकांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला. याप्रसंगी संस्थेचे अध्यक्ष पी. टी. धनविजय, सचिव गौतमी धनविजय, मुख्याध्यापक गुलाबराव पाटील आणि मुख्याध्यापिका सुजाता नलावडे उपस्थित होते. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक गुलाबराव पाटील यांनी केले, सूत्रसंचालन गणेश पाटील यांनी तर आभार सुजाता नलावडे यांनी मानले.
