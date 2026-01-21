‘सुखकर्त्या’मुळे चैतन्य
‘सुखकर्त्या’मुळे चैतन्य
३ हजार ३०४ गणेशमूर्ती विराजमान होणार
वसई, ता.२१ (बातमीदार)ः माघी गणेशोत्सवानिमित्त वसई-विरार, मीरा भाईंदर पोलिस आयुक्तालयाच्या क्षेत्रात सार्वजनिक ९६ तर खासगी ३ हजार २०८ गणेशमूर्ती गुरुवारी विराजमान होणार आहेत. त्यामुळे सुखकर्त्याचे स्वागत करण्यासाठी गणेशभक्तांमध्ये उत्साहाचे वातावरण आहे.
१४ विद्या आणि ६४ कलेचा अधिपती लाडक्या बाप्पाची षोडपचार पूजा अर्चा गुरुवारी (ता.२२) घरी, सार्वजनिक मंडळात होणार आहे. सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळात धार्मिक कार्यक्रमाची रेलचेल असणार आहे. अर्थवशीर्ष, पारायण, मंत्रोच्चार यासह भजन, कीर्तन, प्रवचन, पूर्णाहुती, गणेशयाग , महाआरती, महाभिषेक तसेच महाभंडारा होत आहे. या माध्यमातून समाजपयोगी संदेश, आरोग्य शिबिर होणार आहे. वसई-विरार, मीरा-भाईंदर माघी गणेशोत्सवाचा उत्साह नागरिकांमध्ये दिसून येत आहे. बाप्पांची मनोभावे पूजाअर्चा करण्यासाठी भाविक सज्ज झाले आहेत. तर सार्वजनिक मंडळात गणपतीची मूर्ती पाहण्यासाठी भक्तांची गर्दी होणार आहे.
-------
दुर्वा, शमी, जास्वंदीला मागणी
- श्रीगणेशाच्या पूजेसाठी फुलांचे महत्त्व तितकेच आहे. फुलांची मंडई सजली असून दुर्वा १० , शमी १० ते १४ रुपये जुडी तर जास्वंदीच्या फुलांची किमंत देखील वाढली असून , दुर्वांची कंठी ५० ते १०० तर फुलांची कंठी १०० व हार ४० ते १५० रुपयांपर्यंत विक्री केले जात आहेत,
- बाजारपेठेत, आरास, दुर्वांची, फुलांची कंठी, हार-तुरे, पूजेसाठी लागणारे साहित्य विक्रीला तेजी आली आहे. काही दुकानात षोडपचार पूजेसाठी लागणारे संपूर्ण साहित्य एकाच किटमध्ये उपलब्ध करण्यात आल्याने गणेशभक्तांना खरेदी करणे सोपे झाले आहे
---------
गणेशमूर्ती आकडेवारी
: झोन १ सार्वजनिक, खासगी
२४ ७७७
झोन २ सार्वजनिक खासगी
४२ ७१६
झोन ३ सार्वजनिक खासगी
३० १,७१५
------------------------------
एकूण - ९६ ३,२०८
------------
कृत्रिम फुलांचे तोरण - १०० ते २००
कृत्रिम सुटी फुले - ५० रुपये डझन
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.