मुंबई विद्यापीठाच्या क्रॉस कंट्री टूर्नामेंटच यशस्वी आयोजन
मुंबई विद्यापीठाची क्रॉस कंट्री स्पर्धा उत्साहात
जीवनदीप महाविद्यालयाचे यशस्वी आयोजन
कल्याण, ता. २१ (वार्ताहर) : विद्यार्थ्यांच्या शारीरिक क्षमता आणि संघभावनेला प्रोत्साहन देण्यासाठी मुंबई विद्यापीठाच्या वतीने आयोजित आंतरविभागीय क्रॉस कंट्री टूर्नामेंट गोवेली येथील जीवनदीप महाविद्यालयात सोमवारी (ता. १९) दिमाखात पार पडली. डॉ. मनोज रेड्डी यांच्या मार्गदर्शनाखाली पार पडलेली ही स्पर्धा केवळ धावण्यापुरती मर्यादित नसून विद्यार्थ्यांच्या संयम, आत्मविश्वास आणि कठोर परिश्रमाची कसोटी पाहणारी ठरली.
मुंबई विद्यापीठाच्या या स्पर्धेत विविध झोनमधील एकूण ५० खेळाडूंनी (२४ मुली व २६ मुले) आपला सहभाग नोंदवला होता. या चुरशीच्या स्पर्धेत मुलांच्या वैयक्तिक गटात सूरज झोरे याने प्रथम क्रमांक पटकावला, तर स्वराज जोशी याने द्वितीय आणि संदीप जोशी याने तृतीय क्रमांक मिळवला. मुलींच्या वैयक्तिक गटात आदिती पाटील ही प्रथम क्रमांकाची मानकरी ठरली, तर खुशबू बघेल आणि काजल प्रजापती यांनी अनुक्रमे द्वितीय व तृतीय क्रमांक संपादन केला.
सांघिक कामगिरीमध्ये मुलांच्या गटात मुंबई शहर संघाने प्रथम येत चॅम्पियनशिपवर आपले नाव कोरले, तर कोकण झोनला द्वितीय आणि ठाणे झोनला तृतीय क्रमांकावर समाधान मानावे लागले. मुलींच्या सांघिक गटात ठाणे झोनने वर्चस्व गाजवत प्रथम क्रमांक मिळवला, तर मुंबई उपनगर संघ द्वितीय आणि कोकण विभाग संघ तृतीय स्थानी राहिला.
मुंबई विद्यापीठ क्रीडा क्षेत्रात सातत्याने प्रगती करत असून भविष्यात राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर खेळाडू घडवण्याचा विद्यापीठाचा संकल्प असल्याचे या वेळी मान्यवरांनी सांगितले. निवड समितीचे डॉ. यज्ञेश्वर बागराव यांनी स्पर्धेच्या आराखड्याबद्दल विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केले. याप्रसंगी शशांक उपाशेटे, रवींद्र कुमार सिंग आणि रामचंद्र कदम हे प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. कार्यक्रमाच्या यशस्वी आयोजनासाठी जीवनदीप महाविद्यालयाचे संचालक प्रशांत घोडविंदे, प्राचार्य अशोक वाघ, उपप्राचार्य हरेंद्र सोष्टे आणि क्रीडाप्रमुख मोहनीश देशमुख यांचे सहकार्य लाभले. प्रा. सतीश लकडे यांनी कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन केले.
