नंदिग्राम एक्सप्रेसमध्ये चार्जिंगला लावलेला मोबाईल चोरीस
ठाणे लोहमार्ग पोलिसांत तक्रार; ३२ हजारांचा मोबाईल गायब
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. २१ : मुंबईकडे येणाऱ्या नंदिग्राम एक्स्प्रेस रेल्वेगाडीतून प्रवास करणाऱ्या एका तरुण प्रवाशाचा चार्जिंगला लावलेला मोबाईल फोन चोरट्याने लंपास केल्याची घटना उघडकीस आली आहे. या घटनेत सुमारे ३२ हजार रुपये किमतीचा मोबाईल फोन चोरीस गेल्याने प्रवाशांमध्ये चिंता व्यक्त केली जात आहे. याप्रकरणी ठाणे लोहमार्ग पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यात आली आहे, तर या घटनेमुळे रेल्वेतील असुरक्षित प्रवास पुन्हा एकदा समोर आला आहे.
मुंबईतील वरळी येथे राहणारे अनंकथ आशन्ना कार्तिक (वय २५) हे मुंबईतील एका बँकेत कार्यरत आहेत. पोंगल सणानिमित्त ते मंगळवारी (ता. १३) आपल्या मूळ गावी आदिलाबाद (तेलंगणा) येथे गेले होते. सणानंतर रविवारी (ता. १८) दुपारी १२.४० वाजता त्यांनी आदिलाबाद रेल्वे स्थानकावरून नंदिग्राम एक्स्प्रेसने मुंबईकडे प्रवास सुरू केला. ते एस-३ कोचमधील सीट क्रमांक ४७ वरून प्रवास करत होते. सोमवारी (ता. १९) पहाटे सुमारे ४ वाजण्याच्या सुमारास नंदिग्राम एक्स्प्रेस कल्याण रेल्वे स्थानकात थांबली. त्या वेळी कार्तिक यांनी आपला मोबाईल फोन सीटजवळील चार्जिंग पॉइंटला लावून झोप घेतली. मात्र, गाडी ठाणे रेल्वे स्थानकात थांबून पुढे निघाल्यानंतर सुमारे ४. ३५ वाजता त्यांना जाग आली असता चार्जिंगला लावलेला मोबाईल फोन जागेवर आढळून आला नाही.
तत्काळ शोध घेतल्यानंतरही मोबाईल सापडला नसल्याने कार्तिक यांनी ठाणे लोहमार्ग पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. तक्रारीनुसार अज्ञात चोरट्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, या घटनेचा पुढील तपास वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक अर्चना दुसाने यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू आहे. दरम्यान, रेल्वे प्रवासादरम्यान चार्जिंग पॉइंटजवळ मोबाईल ठेवून झोप घेणे धोकादायक ठरू शकते, त्यामुळे प्रवाशांनी अधिक सावधगिरी बाळगावी, असे आवाहन रेल्वे पोलिसांकडून करण्यात येत आहे.
