निजामपूर विभागात राष्ट्रवादीला धक्का

प्रसाद गुरव यांचा कार्यकर्त्यांसह शिवसेनेत जाहीर प्रवेश
माणगाव, ता. २१ (वार्ताहर) : रायगड जिल्ह्यात आगामी जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय हालचालींना वेग आला असून, शिवसेनेत पक्षप्रवेशाची मालिका सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर माणगाव तालुक्यातील निजामपूर विभागात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला मोठा धक्का बसला असून, राष्ट्रवादीचे प्रमुख पदाधिकारी प्रसाद अनंत गुरव यांनी आपल्या समर्थक कार्यकर्त्यांसह शिवसेनेत जाहीर प्रवेश केला आहे.
प्रसाद गुरव यांनी दीपक चांदोरकर आणि सुरेश शिवदे यांच्यासह शिवसेना नेते तथा राज्याचे मंत्री भरत गोगावले यांच्या नेतृत्वावर विश्वास ठेवत शिवसेना पक्षात प्रवेश केला. या घटनेमुळे निजामपूर विभागातील राजकीय समीकरणांमध्ये लक्षणीय बदल होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. मंत्री भरत गोगावले यांच्या विकासाभिमुख, जनहितकारी व गतिमान कार्यपद्धतीवर विश्वास ठेवत तसेच निजामपूर विभागाच्या सर्वांगीण विकासासाठी ठोस व प्रभावी नेतृत्वाची आवश्यकता असल्याने राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला रामराम ठोकण्याचा निर्णय घेतल्याचे प्रसाद गुरव यांनी या वेळी स्पष्ट केले. शिवसेनेच्या माध्यमातून विभागातील पायाभूत सुविधा, रस्ते, पाणीपुरवठा, शिक्षण आणि रोजगाराच्या प्रश्नांना प्राधान्य देऊन काम करणार असल्याचा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला. या पक्षप्रवेशामुळे निजामपूर विभागात शिवसेनेची संघटनात्मक ताकद वाढली असून, आगामी निवडणुकांच्या दृष्टीने शिवसेनेला मोठे बळ मिळाले आहे. दुसरीकडे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षासाठी हा पक्षप्रवेश राजकीयदृष्ट्या मोठा धक्का मानला जात आहे.
