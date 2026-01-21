''घाणेकर''नाट्यगृहाचा कायापालट
‘घाणेकर’ नाट्यगृहाचा कायापालट
नूतनीकरणासाठी ५ कोटींचा निधी मंजूर
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. २१ : गडकरी रंगायतनच्या नूतनीकरणानंतर आता ठाणे महानगरपालिकेने घोडबंदर भागातील सांस्कृतिक वैभव असलेल्या डॉ. काशिनाथ घाणेकर नाट्यगृहाच्या नूतनीकरणाचे काम हाती घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारकडून या कामासाठी पाच कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झाला असून, प्रत्यक्ष कामाला लवकरच सुरुवात होणार आहे.
महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांनी या कामाचा आढावा घेताना स्पष्ट केले की, नूतनीकरण करताना केवळ कागदोपत्री काम न करता नाट्यकलावंतांशी प्रत्यक्ष चर्चा करावी. कलाकारांना पडद्यामागे लागणाऱ्या सुविधा आणि प्रेक्षकांचा अनुभव सुधारण्यासाठी आवश्यक असलेल्या बदलांचा यात समावेश करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले आहेत.
बैठकीत झालेल्या चर्चेनुसार प्रामुख्याने पाणीगळती रोखण्यासाठी मुख्य छताचे वॉटरप्रूफिंग आणि प्लंबिंगची कामे, तांत्रिक सुधारणासाठी साउंड सिस्टीम, नवीन लाइट फिटिंग आणि वातानुकूलन यंत्रणेची दुरुस्ती करणे, नाटकांच्या जाहिरातींसाठी डिजिटल फलक लावणे आणि रूफ गार्डन विकसित करणे. स्टेजची दुरुस्ती, व्हीआयपी कक्षातील पडदे बदलणे आणि स्वच्छतागृहांचा कायापालट करणे, यावर लक्ष दिले जाणार आहे.
२०१२ मध्ये सुरू झालेल्या या नाट्यगृहाच्या बांधकामाबाबत वारंवार तक्रारी येत होत्या. कधी छताचे प्लास्टर कोसळणे, तर कधी पावसाळ्यात होणारी गळती यामुळे रसिक आणि कलाकार त्रस्त होते. आता पाच कोटींच्या निधीतून ड्रेनेज लाइन आणि रंगमंचावरील लाकडी लेव्हलचेही नूतनीकरण केले जाणार असल्याने नाट्यगृहाचा दर्जा सुधारणार आहे. या बैठकीला अतिरिक्त आयुक्त संदीप माळवी, प्रशांत रोडे आणि उपायुक्त उमेश बिरारी यांच्यासह इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
तीन महिन्यांसाठी बंद
डाॅ. काशिनाथ घाणेकर नाट्यगृहाच्या नुतनीकरणाचे काम हाती घेण्यात येणार आहे. या कामाला येत्या फेब्रुवारी महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यापासून सुरूवात होणार असून या कामामुळे तीन महिने नाट्यगृह बंद राहणार असल्याची माहिती पालिका प्रशासनाकडून देण्यात आली.
करण्यात येणारी कामे
पाणीगळती रोखणे : मुख्य छताचे वॉटरप्रूफिंग आणि प्लंबिंगची कामे.
तांत्रिक सुधारणा : साउंड सिस्टीम, नवीन लाइट फिटिंग आणि वातानुकूलन यंत्रणेची दुरुस्ती.
आधुनिकता : नाटकांच्या जाहिरातींसाठी डिजिटल फलक लावणे आणि रूफ गार्डन विकसित करणे.
सुशोभीकरण : स्टेजची दुरुस्ती, व्हीआयपी कक्षातील पडदे बदलणे आणि स्वच्छतागृहांचा कायापालट.
