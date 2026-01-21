पालिकेत नगरसेवकांची परीक्षा
विकासाची चर्चा करण्याची मतदारांची अपेक्षा
वसई, ता. २१ (बातमीदार)ः वसई-विरार पालिकेच्या निवडणुकानंतर सत्ताधारी, विरोधक विकासाच्या प्रश्नांवरून एकमेकांसमोर असणार आहेत. त्यामुळे पालिका सभागृहात नागरिकांच्या हिताची चर्चा होताना विरोध होणार की विकासासाठी मनोमिलन होणार याकडे मतदारांचे लक्ष लागले आहे.
वसई-विरार पालिकेत जनआंदोलन समितीचे २३ नगरसेवक निवडून आले होते. त्या वेळी विरोधी बाकावर बसताना काही निर्णयाचे स्वागत तर कुठे थेट विरोध दर्शवला गेल्याचे चित्र होते. त्यामुळे प्रस्तावांवरून होणाऱ्या चर्चेबाबत एकमत होत नव्हते. सद्यःस्थितीत पालिकेत ११५ सदस्य निवडून आले आहेत. त्यापैकी महायुतीचे ४४ तर बहुजन विकास आघाडी काँग्रेसचे मिळून ७१ सदस्य आहेत. प्रशासकीय राजवटीमुळे अनेक कामे रखडली आहेत. अशातच कामांचा बोजा हा प्रशासनावर आला होता. मात्र, आता स्थायी समिती, महासभा, सर्वसाधारण सभेसह प्रभाग निहाय बैठकांचे सत्र सुरू होणार आहे. त्यानंतर विकासकामांकडे कल राहणार की विरोधाचे राजकारण होणार, याची चर्चा रंगली आहे.
सक्षम महापौर कोण?
- विरोधकांचे मत जाऊन त्यावर तोडगा काढणे, त्यांनी मांडलेल्या विषयांचा अभ्यास व निर्णय घेणे व शहराच्या सर्वांगीण विकासाकडे लक्ष देण्यासाठी सक्षम महापौर कोण असणार याकडे साऱ्यांची नजर असणार आहे.
- महासभेत, स्थायी समितीत चर्चिले जाणारे विषय नागरिकांसाठी महत्त्वाचे असतील. त्याला केवळ विरोध करून खोडा घातला जाईल का, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे. त्यामुळे विरोधी पक्षनेता शहराच्या विकासासाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे.
