‘स्वीकृत’साठी इच्छुकांची भाऊगर्दी
भाजपमध्ये दोन जागांसाठी तब्बल ४० अर्ज दाखल
ठाणे, ता. २१ : ठाणे महापालिका निवडणुकीचे निकाल जाहीर झाल्यानंतर आता पालिकेतील स्वीकृत नगरसेवक पदासाठी राजकीय हालचालींना वेग आला आहे. भाजपच्या वाट्याला आलेल्या अवघ्या दोन जागांसाठी तब्बल ४० इच्छुकांनी आपले दावे सादर केल्याने नेत्यांसमोर पेच निर्माण झाला आहे.
भाजपने यंदा २३ वरून २८ जागांपर्यंत मजल मारली आहे. निवडणुकीत युती धर्माचे पालन करीत ज्या पदाधिकाऱ्यांनी बंडखोरी टाळली आणि पक्षाचे काम केले, अशा निष्ठावंतांनी आता स्वीकृत पदासाठी मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे. दोन जागांसाठी ४० अर्ज आल्याने कोणाची वर्णी लागणार, याबाबत उत्सुकता आहे. बहुमत असलेल्या शिंदे गटाला सहा स्वीकृत पदे मिळणार आहेत. यासाठी राजेंद्र साप्ते, अशोक वैती, सचिन भोसले, आशुतोष म्हस्के, अमित जयस्वाल यांच्यासह ५०हून अधिक जण स्पर्धेत आहेत. या सर्वांचे भवितव्य आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या निर्णयावर अवलंबून आहे.
अनेक वर्षे निवडणूक लांबल्याने अनेकांना रिंगणात उतरण्याची संधी मिळाली नव्हती. आता निवडणुकीनंतर किमान स्वीकृत नगरसेवक म्हणून पालिकेत प्रवेश मिळावा, यासाठी इच्छुकांनी नेत्यांच्या भेटीगाठी वाढवल्या आहेत. आता पक्षश्रेष्ठी बंडखोरांना संधी देतात की निष्ठावंतांना, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
पक्षनिहाय नगरसेवक संख्या आणि स्वीकृत पदे
शिवसेना (शिंदे गट) : ७५ नगरसेवक (६ स्वीकृत पदे)
भारतीय जनता पक्ष : २८ नगरसेवक (२ स्वीकृत पदे)
राष्ट्रवादी (शरद पवार गट) : १२ नगरसेवक
राष्ट्रवादी (अजित पवार गट) : ९ नगरसेवक
एमआयएम : ५ नगरसेवक
अपक्ष : १
