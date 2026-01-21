राजिप चौल शाळा परसबाग स्पर्धेत प्रथम
अलिबाग, ता. २१ (वार्ताहर) : शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागामार्फत वर्ष २०२५-२६ मध्ये राबविण्यात आलेल्या परसबाग स्पर्धेत अलिबाग तालुक्यातील चौल येथील जिल्हा परिषद शाळेने उल्लेखनीय कामगिरी करीत तालुका स्तरावर प्रथम क्रमांक मिळविला आहे.
विद्यार्थ्यांनी परसबाग उपक्रमामध्ये भाजीपाला लागवड, सेंद्रिय खतांचा वापर, पाणी व्यवस्थापन, कीड नियंत्रण आणि रोपांची निगा यात सक्रिय सहभाग घेतला. या उपक्रमातून विद्यार्थ्यांमध्ये श्रमप्रतिष्ठा, पर्यावरण संवर्धन, स्वावलंबन व शेतीविषयक ज्ञान विकसित झाले.
या परसबाग उपक्रमाची पाहणी करण्यासाठी जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षणाधिकारी ललिता दहितुले यांनी शाळेला भेट दिली. पाहणीवेळी जिल्हा परिषद लेखापाल मोरे, आंदोशी केंद्रप्रमुख कृष्णकुमार शेळके, गटशिक्षणाधिकारी के. आर. पिंगळा, शिक्षक व विद्यार्थी उपस्थित होते. मान्यवरांनी विद्यार्थ्यांचे कौतुक करून उपक्रमाचे महत्त्व विशद केले.
उपक्रमात पालक, शाळा समिती, मुख्याध्यापक मनोक कंटक, शिक्षक पराग पाटील तसेच माजी शिक्षिका समता पाटील यांचे मार्गदर्शन लाभले. शाळेच्या या यशाबद्दल सर्वत्र अभिनंदन होत आहे.
