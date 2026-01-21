कल्याणमध्ये रंगली सुरांची मैफल
जव्हारमधील विद्यार्थ्यांना मिळणार शैक्षणिक मदतीचा हात
कल्याण, ता. २१ (बातमीदार) : इनर्व्हील क्लब ऑफ कल्याण डायमन्ड्स आणि कृपासिंधु व प्रयोशाम बिल्डर्स यांच्या संयुक्त विद्यमानाने कल्याणच्या सिटी पार्कमध्ये ‘सिंगिंग सेन्सेशन २०२६ - व्हॉइस ऑफ कल्याण’ या भव्य संगीत स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले होते. या स्पर्धेच्या माध्यमातून केवळ कलागुणांना वाव देण्यात आला नाही, तर सामाजिक बांधिलकी जपत दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी मदतीचा हात पुढे करण्यात आला आहे.
अनेक फेऱ्या आणि अटीतटीच्या ऑडिशन्सनंतर सेलिब्रिटी परीक्षक निनाद आजगावकर, सूरज सोमण, शुद्धी कदम, मनोज माळी व स्मिता जोशी यांनी या स्पर्धेचे निकाल जाहीर केले. या सुरांच्या महासंग्रामात सोजी मॅथ्यू यांनी आपल्या गायकीने उपस्थितांची मने जिंकत प्रथम क्रमांक पटकावला, त्यांना २१,००० रुपये रोख आणि सन्मानचिन्ह देऊन गौरवण्यात आले. तसेच, गायत्री देव यांनी आपल्या बहारदार सादरीकरणाने द्वितीय क्रमांक मिळवत १५,००० रुपयांचे पारितोषिक प्राप्त केले. तर, राजेश कांबळे यांनी स्पर्धेत तृतीय स्थान पटकावून १०,००० रुपयांचे रोख बक्षीस आपल्या नावावर केले. या सर्व विजेत्यांनी आपल्या गायकीतून ‘व्हॉइस ऑफ कल्याण’चे नाव सार्थ ठरवले.
सुरांच्या माध्यमातून समाजसेवा
या स्पर्धेचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे यातून जमा झालेला निधी सामाजिक कामासाठी वापरला जाणार आहे. स्पर्धेसाठी आकारण्यात आलेल्या प्रवेश शुल्कातून जव्हार तालुक्यातील जिल्हा परिषद शाळेतील विद्यार्थ्यांसाठी संगणक आणि प्रिंटर यांसारखे शैक्षणिक ई-साहित्य मोफत दिले जाणार आहे, अशी माहिती संस्थेच्या अध्यक्षा तृप्ती बोबडे यांनी दिली. कार्यक्रमाच्या यशस्वी आयोजनासाठी सेक्रेटरी अस्मिता वेखंडे, उपक्रम प्रमुख चेतना भालेराव, डॉ. वैशाली घोणे आणि इतर पदाधिकाऱ्यांनी विशेष परिश्रम घेतले. या अनोख्या उपक्रमाला कल्याणमधील रसिक आणि स्पर्धकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला.
