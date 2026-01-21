नवी मुंबईत मराठी भाषा संवर्धन पंधरवडा आयोजन
नवी मुंबईत मराठी भाषा संवर्धन पंधरवडा आयोजन
नेरूळ, ता. २१ (बातमीदार) : नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या वतीने मराठी भाषेच्या प्रचार-प्रसारासाठी दि. १४ ते २८ जानेवारी २०२६ या कालावधीत ‘मराठी भाषा संवर्धन पंधरवडा’ आयोजित करण्यात आला आहे. ‘अभिजात मराठी – अभिमान मराठी’ या संकल्पनेवर आधारित या उपक्रमांत विविध साहित्यिक, सांस्कृतिक व वैचारिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे.
पंधरवड्याची सुरुवात दि. २१ जानेवारी २०२६ (बुधवार) सायं. ४ वा. आगरी साहित्यिक गजानन म्हात्रे यांच्या ‘आंगरू डुंगरू’ अर्थात आगरी भाषा सौंदर्य या विशेष कार्यक्रमाने होणार आहे. त्यानंतर दि. २३ जानेवारी २०२६ (शुक्रवार) सकाळी ११ वा. महाराष्ट्र राज्य भाषा सल्लागार तथा निवृत्त संचालक, माहिती व जनसंपर्क विभाग सुरेश वांदिले यांचे ‘कार्यालयीन मराठी लेखन आणि नव्या पिढीची मराठी’ या विषयावर व्याख्यान होईल.
दि. २७ जानेवारी २०२६ (मंगळवार) सकाळी ११ वा. कोल्हापूर जिल्ह्यातील ‘वाचन कट्टा’ संकल्पनेचे अध्वर्यू युवराज कदम यांचा ‘वाचाल तर वाचाल’ हा संवाद कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला आहे. तसेच दि. २८ जानेवारी २०२६ (बुधवार) सकाळी ११ वा. प्रसिद्ध गझलकार मा. आप्पा ठाकूर यांचा मराठी गझलांचा हृदयस्पर्शी कार्यक्रम ‘गुंतलेले पाश’ सादर होणार आहे.
पंधरवड्याच्या समारोपाच्या दिवशी दि. २८ जानेवारी २०२६ (बुधवार) सायं. ४ वा. मनपा अधिकारी-कर्मचाऱ्यांसाठी ‘मला आवडलेले मराठी पुस्तक’ या विषयावर मनोगत स्पर्धा (५ मिनिटे सादरीकरण) तसेच ‘शब्दकोडे स्पर्धा’ आयोजित करण्यात आली असून, या स्पर्धा अधिकारी, कर्मचारी व साहित्यप्रेमी नागरिकांसाठी खुल्या आहेत. स्पर्धेनंतर त्याच ठिकाणी पारितोषिक वितरण समारंभ संपन्न होणार आहे.
सर्व कार्यक्रमांचे आयोजन ज्ञानकेंद्र, तिसरा मजला, नवी मुंबई महानगरपालिका मुख्यालय येथे करण्यात आले आहे. मराठी भाषेचा अभिमान आणि संवर्धन वृद्धिंगत करण्यासाठी नागरिकांनी मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या वतीने करण्यात आले आहे.
