बई वडोदरा महामार्गला लामज येथील एंट्री-एक्सिट साठी १३२ कोटींची निविदा जाहीर ; खासदार बाळ्या मामा यांच्या प्रयत्नांना यश.
लामज एंट्री-एक्सिटसाठी १३२ कोटींची निविदा
मुंबई-वडोदरा महामार्ग प्रकल्प; खासदार सुरेश म्हात्रे यांच्या प्रयत्नांना यश
वज्रेश्वरी, ता. २१ (बातमीदार) ः तालुक्यातून जाणाऱ्या मुंबई-वडोदरा महामार्गाला लामज येथे एंट्री-एक्सिटच्या कामासाठी केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्रालयाने मंजुरी दिली आहे. या कामासाठी १३२.२८ कोटी रुपयांची निविदा राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने जाहीर केली आहे. त्यामुळे लवकरच या कामाला सुरुवात होणार आहे. या एंट्री-एक्सिटमुळे भिवंडीकरांचा प्रवास आणखी सुखकर होणार आहे. तसेच औद्योगिक विकासातदेखील मोठी वाढ होणार आहे.
या मागणीसाठी संघर्ष समितीने भिवंडीचे खासदार सुरेश म्हात्रे यांच्याकडे पाठपुरावा केला होता. म्हात्रे यांनी संघर्ष समितीच्या सदस्यांसोबत केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांची भेट घेत या विषयाचा पाठपुरावा केला होता. खासदार म्हात्रे यांच्या मागणीला केंद्रीय मंत्री गडकरी यांनी सकारात्मकता दाखवत यासाठी निधी मंजूर केला होता. अखेर राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने १६ जानेवारीला या कामाची निविदा जाहीर केली आहे.
भिवंडीकरांचा प्रवास सुखकर होणार
या कामामुळे मुंबई-वडोदरा महामार्गावरून प्रवास करताना भिवंडीकरांचा प्रवास सुखकर होणार आहे. औद्योगिक विकासातदेखील वाढ होणार आहे. याबाबतची मागणी आपण सतत लावून धरली होती. अखेर आमच्या मागणीला केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला. आता या कामाची निविदादेखील जाहीर झाली. त्यामुळे आम्ही केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांचे जाहीर आभार मानतो, अशी प्रतिक्रिया खासदार म्हात्रे यांनी दिली आहे.
