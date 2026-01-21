युवकांनी जीवनाला दिशा द्यावी, केवळ पैसा-प्रतिष्ठाच उद्दिष्ट नको : अमृत बंग
ठाणे, ता. २१ (बातमीदार) : ठाणे येथील जोशी-बेडेकर स्वायत्त महाविद्यालयात आयोजित डॉ. वा. ना. बेडेकर स्मृती व्याख्यानमालेतील ४८वे पुष्प बुधवारी (ता. २१) युवा सामाजिक कार्यकर्ते तथा गडचिरोली येथील सर्च फाउंडेशनच्या ‘निर्माण’ प्रकल्पाचे संचालक अमृत बंग यांनी गुंफले. “राष्ट्र परिवर्तन : युवकांसाठी-युवकांकडून” या विषयावर त्यांनी प्रभावी व्याख्यान दिले.
अमृत बंग यांनी गडचिरोली येथील सर्च फाउंडेशनच्या कार्याची सविस्तर माहिती विद्यार्थ्यांना दिली. ‘निर्माण’ प्रकल्पांतर्गत आयोजित करण्यात येणाऱ्या मासिक शिबिरांमधून विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास कसा घडतो, तसेच या शिबिरांमधून घडलेले अनेक तरुण आज समाजपरिवर्तनाचे काम कसे करत आहेत, याची उदाहरणे त्यांनी मांडली. आजचा युवावर्ग पैसा आणि प्रतिष्ठेच्या मागे धावत असल्याची खंत व्यक्त करत, युवकांनी स्वतःच्या जीवनाचे स्पष्ट ध्येय निश्चित करावे आणि त्या दिशेने सातत्याने वाटचाल करावी, असा सल्ला त्यांनी दिला. केवळ चांगले पॅकेज मिळवणे हेच आयुष्याचे अंतिम ध्येय नसावे, तर समाजासाठी काहीतरी सकारात्मक आणि भरीव योगदान देणे हेच खरे यश असल्याचे त्यांनी ठामपणे सांगितले. महाविद्यालयाच्या प्राचार्य डॉ. सुचित्रा नाईक यांनी सर्च फाउंडेशनच्या कार्याचे कौतुक केले. अमृत बंग यांनी व्याख्यानात मांडलेल्या सूचनांचा उल्लेख करत, भविष्यात महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांना या शिबिरांमध्ये सहभागी करून घेण्याचा मानस त्यांनी व्यक्त केला. उपप्राचार्य प्रा. सुभाष शिंदे यांनीही या वेळी मनोगत व्यक्त केले. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन प्रा. मानसी जंगम यांनी केले. या व्याख्यानाला महाविद्यालयातील विद्यार्थी व प्राध्यापक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. विद्या प्रसारक मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. विजय बेडेकर व सदस्य डॉ. महेश बेडेकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली या व्याख्यानाचे आयोजन करण्यात आले होते.
